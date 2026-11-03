Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ

Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί   

Newsroom

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (3/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 33 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot:

2, 5, 12, 32, 43 και Τζόκερ 1,3

eurojacpot.png
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΚΟΣΜΟΣ

Δικαιοσύνη 39 χρόνια αργότερα για την 4χρονη Ινές - Οι γονείς τη βασάνισαν μέχρι θανάτου και την πέταξαν σε χαντάκι

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς οι Αμερικανοί «τιμωρούν» τους προέδρους τους από το 1980

21:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

21:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στις 3 τα ξημερώματα για τα φάρμακα της μητέρας του

21:20LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα - απάτη στα κοινωνικά δίκτυα από τη «μάνατζερ Σόνια»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκαλύπτουν υπόγειες ναυτικές βάσεις με αντιπλοϊκούς πυραύλους

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Πότε πέφτει η Πανσέληνος του Νοεμβρίου - Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το χρώμα που θα κυριαρχήσει τα Χριστούγεννα του 2026 - Πώς να διακοσμήσετε την εξώπορτα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Συγκλονίζουν οι γονείς παιδιών - Έλαβε 25.000 ευρώ ενώ είχαν συγκεντρωθεί 90.000

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο: Ισόβια στον γιο του, δις ισόβια στον συνεργό του

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Σακραμέντο: Μεθυσμένος οδηγός «θέρισε» κοριτσάκι ενός έτους, μέσα σε νεκροταφείο - Επισκεπτόταν τον τάφο της γιαγιά της

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε μια απρόσμενη αιτία κακού ύπνου - Το συνηθισμένο λάθος

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη καταδίκη ιερέα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

20:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος εξόδου 26% για όσους εγκαταλείπουν την Ιταλία – FT: «Ανησυχία στους πλούσιους αλλοδαπούς»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Ψηφοδέλτια σε σακούλες, τεράστιες ουρές και κόντρα για τους παρατηρητές στις κρίσιμες πολιτείες

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Το FBI συνέλαβε τον αποστολέα των 700 επιστολών με «λευκή σκόνη» σε μέλη του Κογκρέσου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ