Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (3/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 33 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot: