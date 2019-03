Ταξίδι στη μυθολογία με προσφορά* στο Casino του Stoiximan.gr

Νέα προσφορά* στο Casino του Stoiximan.gr μέχρι και τις 15/3 στα 10 video slots του Age of the Gods.

Η δημοφιλής σειρά παιχνιδιών Age of the Gods έχει την τιμητική της αυτή την εβδομάδα στο online Casino του Stoiximan.gr. Ο συναρπαστικός κόσμος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ταξιδεύει τα μέλη σε αγαπημένες ιστορίες με προσφορά*- έκπληξη που ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαρτίου.

Ο Δίας, η Αθηνά, ο Ποσειδώνας και ο Ηρακλής “ζωντανεύουν” στα φρουτάκια του Age of the Gods της Playtech, φέρνοντας τον κόσμο της Αρχαίας Ελλάδας στο κινητό, στον υπολογιστή και στο tablet χάρη στην εύκολη πρόσβαση των παιχνιδιών μέσα από το Casino του Stoiximan.gr.

Η προσφορά* ισχύει στα 10 video slots της σειράς και συγκεκριμένα:

● Age of the Gods King of Olympus

● Age of the Gods Prince of Olympus

● Age of the Gods Rulers of Olympus

● Age of the Gods Fate Sisters

● Age of the Gods Furious Four

● Age of the Gods God of Storms

● Age of the Gods Medusa & Monsters

● Age of the Gods Ruler of the Sky

● Age of the Gods

● Age of the Gods Mighty Midas

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις