AEK: Ο Ηλιόπουλος έδωσε το σύνθημα με τη σερβική λέξη «idemo» - Η πιαθιασμένη ομιλία στον Νίκολιτς

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής (20/06) τον νέο προπονητή της ομάδας.

Ο Νίκολιτς μίλησε για πολλά πράγματα, ενώ το ίδιο έπραξε κι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος, μάλιστα, έριξε τον επίλογο της συνέντευξης Τύπου με μια παθιασμένη ομιλία προς τον Σέρβο τεχνικό.

«Power, Passion, Pride, Work, Discipline and Luck. Welcome to AEK. Be our great gladiator to our Arena» (σ.σ. «Δύναμη, Πάθος, Περηφάνια, Δουλειά, Πειθαρχία και Τύχη. Γίνε ο μεγάλος μας μονομάχος στην αρένα μας»), τόνισε στον Νίκολιτς κι έκλεισε λέγοντας «idemo», το οποίο σημαίνει «πάμε» στα σερβικά.

«Με πείραξε ότι ο καθημερινός ΑΕΚτζής έχασε την υπερηφάνεια του»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν φανερό ότι ήθελε να πει πολλά και στο τέλος, όπου δέχθηκε δηλώσεις ξέσπασε. Μάλιστα, σε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με τον προβληματικό της ΚΑΕ για την κριτική που ακούν τα ΜΜΕ, απάντησε με μία παροιμία: «Το σκυλί το δέρνεις μέχρι ένα σημείο. Γιατί αν το βάλεις πολύ στον τοίχο και είναι σκυλί μαχητικό θα σε σκίσει, άρα το δέρνεις μέχρι ένα σημείο».

Αναλυτικά όσα είπε, απαντώντας στις ερωτήσεις που του έγιναν:

Για το αν είναι διατεθειμένος να δώσει τη δική του μάχη από τα ΜΜΕ: «Πιθανόν νομίζουν κάποιοι ότι μου δίνονται πάσες. Οι παρόντες όχι, αλλά κάποιοι άλλοι σίγουρα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι το σκυλί το δέρνεις μέχρι ένα σημείο, γιατί αν το φτάσεις στον τοίχο μπορεί να σε σκίσει. Πολεμάω και θα πολεμάω γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι μαχητής, με ατσάλινη καρδιά όπως η ΑΕΚτζήδες. Είναι ντροπή κάποια Μέσα επειδή θέλουν να χτυπήσουν αυτό που θέλουν να χτυπήσουν, χτυπούν τις δουλειές μου. Καλύτερα κάποιος να έχει το θάρρος να μην κρύβεται πίσω από παρασκήνια ή πλάγιες διαδικασίες. Παρά να χτυπάει άσχετα πράγματα. Όποιος θέλει στο γήπεδο, με ευ αγωνίζεσθαι, με την ντροπιαστική διαδικασία που όλοι καταλαβαίνατε αλλά λίγοι τα λέτε. Ας έρθει να μετρηθεί μαζί μας».

Για το κατά πόσο ήταν διδακτική η πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ και εάν έστειλε μήνυμα σε όσους του επιτέθηκαν: «Στη ζωή υπάρχει πάντα η κοινή λογική. Όταν χαθεί, χάνεται το μέτρο. Όταν χάνεται το μέτρο, χάνονται πολλά πράγματα. Είναι σαφές μήνυμα. Είπα ότι η αχαραστία και η αγνωμοσύνη πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα. Πολλά παιδιά, σίγουρα η μειοψηφία, δυστυχώς σήμερα η νεολαία και ευθυνόμαστε σε μεγάλο βαθμό εμείς, το κράτος, τα σχολεία, πολλές φορές και η ίδια οικογένεια που τα παιδιά ξεφεύγουν και είναι σε μια συχνότητα λάθους. Δεν είναι δυνατόν όταν γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, διότι όπως έχω πει πολλές φορές ότι όταν η αντιπολίτευση είναι παραγωγική είμαι μεγάλο όφελος. Όταν είναι στείρα, είναι προβληματική. Η αντιπολίτευση σχεδόν ποτέ δεν ήταν παραγωγική σε αυτή τη χώρα, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική, που δυστυχώς η γειτονική μας χώρα. Μας έχει πάρει παραμάζωμα».

Για τον λόγο που απέτυχε η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν: «Σε έναν βαθμό ισχύει, δεν αποδώσαμε όλοι και είχαμε εμπόδια. Είναι τόσο οφθαλμοφανές και εντυπωσιακό ότι η ΑΕΚ μετά από τόσες πολλές ήττες που το είπα και σε δηλώσεις μου. Με πείραξε ότι ο καθημερινός ΑΕΚτζής πάει στη δουλειά του, όποια είναι αυτή. Έχασε την υπερηφάνεια του. Με ενόχλησε πολύ. Μετά από τόσες πολλές ήττες μέχρι και την τελευταία στιγμή η ΑΕΚ έπαιζε τη δεύτερη θέση. Έχεις χάσει τόσα πολλά ματς και παρ’ όλα αυτά μέχρι την τελευταία στιγμή διεκδικείς τη δεύτερη θέση. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό».

Για τις σχέσεις του με τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει 50-50 στο ελληνικό ποδόσφαιρο; Εγώ είμαι διατεθειμένος να το κάνουμε όλοι πράξη, το ευ αγωνίζεσαι, όχι όμως μόνο στα λόγια. Μόνο αν γίνει αυτό πράξη, τότε το ποδόσφαιρο θα αλλάξει σελίδα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μπορούμε να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό και προς όφελος των μικρών ομάδων και προς όφελος όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπω ότι υπάρχει κάποια διάθεση από μια μερίδα. Αν αυτό γίνει πράξη τα πράγματα θα είναι εντυπωσιακά».

Για το αν πείσμωσε και αν θα συνεχίσει να φοράει το κασκόλ του για τη μάχη του ευ αγωνίζεσθαι: «Ναι με έχει πεισμώσει πολύ. Δε νομίζω κάποιος άλλος παράγοντας ή διοικητικός ηγέτης να πήγαινε με το κασκόλ του παντού. Ναι θα το τιμήσω. Θα είμαι σε αυτή τη διαδικασία με πάθος, αγάπη, αδρεναλίνη και ατσάλινη καρδιά».

Για τα διαρκείας και τις αντιδράσεις του κόσμου κι αν θα ήθελε να πει κάτι: «Κατ’ αρχήν προφανώς και δεν είμαι δικτάτορας. Μου εισηγούνται οι άνθρωποι που έχουν το κομμάτι αυτό στα χέρια τους. Έχω και εγώ μια θεωρητική σφραγίδα. Επειδή ο νόμος έχει συχνότητα δικτατορική, διότι βεβαίως δεν θέλουμε βία αλλά δεν γίνεται ένα μπουκαλάκι νερό να σου κλείνει το γήπεδο. Δυστυχώς κάποιοι δικοί μας δεν το σεβάστηκαν. Παρ’ όλα αυτά σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον αποφασίστηκε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι να το δουν χωρίς κόστος».

Για το αν η ΑΕΚ σκέφτεται να τιμήσει τον Δημήτρη Χατζηχρήστο: «Είναι η κοινή λογική. Είναι δυνατόν να απέχουμε από την κοινή λογική; Είναι δυνατόν να απέχουμε από έναν άνθρωπο που έδωσε το κομμάτι του είναι του, να δείξουμε τον σεβασμό. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα πράγματα. Είναι βέβαιο».

