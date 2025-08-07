ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ

Μια… ανάσα από τον «δικέφαλο» ο Έλληνας στράικερ, καθώς επήλθε συμφωνία με το σύλλογο απ’ το Μεξικό για τον δανεισμό του.

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλο και πιο κοντά στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φέρεται να συμφώνησε με την Κρουζ Αζούλ στην οποία ανήκει ο Έλληνας σέντερ φορ, για τον δανεισμό του. Έτσι ο Κρητικός είναι όλα δείχνουν πως γυρίζει στην πατρίδα του.

Το deal που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στα δύο κλαμπ, περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Για φέτος ο ΠΑΟΚ θα καλύψει σημαντικό κομμάτι του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μεγάλο ποσό να λαμβάνει σύμφωνα με τη συμφωνία του με τους Μεξικανούς.

Ο Γιακουμάκης με την Κρουζ Αζούλ μέτρησε 40 ματς και 9 γκολ, ενώ έδωσε και 8 ασίστ. Πλέον αυτό που απομένει, είναι να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (8/8): Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» η Αττική και 10 ακόμα περιοχές

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα- Διοικητική έρευνα διατάχθηκε σπό την ΕΛ.ΑΣ.

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Επανασύνδεση στην Κόστα Ρίκα για χάρη της κόρης τους - Οι κοινές διακοπές του πρώην ζευγαριού

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων για την έκρηξη

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 61χρονη σε παραλία των Αλυκών Ποταμού

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

23:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Καμήλες στους δρόμους της Βουδαπέστης σε μια κινητοποίηση ευαισθητοποίησης για την ξηρασία

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Δεν υπήρξε καταγγελία για παρεμπόδιση ερευνών σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ - Ανυπόστατα τουρκικά δημοσιεύματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κύματα «κατάπιαν» λουόμενο και ναυαγοσώστη στα Μάλια – Τους έσωσε σκάφος του Λιμενικού

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μπικίνι πάνω σε φουσκωτό χωρίς ίχνος μακιγιάζ - Εικόνες

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Οι Άραβες θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0: Ο Ρίζνικ κατέβασε ρολά και του στέρησε το προβάδισμα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μυρτώ η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ