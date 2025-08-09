Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο παίκτης-σημαία του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

Ο παλαίμαχος σπουδαίος άσος του Άρη, Θόδωρος Πάλλας, που είχε κατακτήσει τίτλους και με τον Ολυμπιακό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Θρήνος στην οικογένεια του Άρη, καθώς το πρωί του Σαββάτου (9/8) έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας και μέλος των Κυπελλούχων του 1970, ο Θόδωρος Πάλλας.

Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος των Βετεράνων του Άρη, Γιάννης Βένος, με ανάρτησή του στα social media.

«Ένας θρύλος του ΑΡΗ, ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ΑΡΗ και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ενας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή!

Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του ΑΡΗ, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δυο σου παιδιά, την Φαίη και τόν Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του ΑΡΗ, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δυο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή!

Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…»

Ποιος ήταν ο Θόδωρος Πάλλας

Ο Θεόδωρος Πάλλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Νοεμβρίου 1949 και αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού αμυντικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1962, στα τμήματα υποδομής του Άρη, όπου το ταλέντο του έγινε ορατό από νωρίς και σταδιακά έφτασε στην καθιέρωσή του στη βασική ομάδα.

Δικαίως χαρακτηρίζεται ως παίκτης-σημαία της ομάδας καθώς υπηρέτησε τον Άρη επί 18 συναπτά έτη έχοντας 368 επίσημες συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές παίκτη όλων των εποχών, πίσω από τον παλιό του συμπαίκτη Ντίνο Κούη (473 συμμετοχές), με τον οποίο συνυπήρξαν στον Άρη το διάστημα 1975-1980.

Το 1980 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε για δύο χρόνια πριν αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση το 1982.

Πέρασε από τις τάξεις όλων των εθνικών ομάδων (Νέων, Ελπίδων, Ενόπλων και Ανδρών). Με την Ανδρών αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις 17 Νοεμβρίου 1971 στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τη Βουλγαρία (2-2)[1]. Με τη γαλανόλευκη φανέλα συμμετείχε συνολικά σε 31 αγώνες, την περίοδο 1971-1978. Υπήρξε επίσης μέλος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1971 κατέκτησε το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο.

Με τον Άρη κατέκτησε το Κύπελλο του 1970 και επανέλαβε αυτή την επιτυχία με τα χρώματα του Ολυμπιακού το 1981. Επίσης στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του Πειραιά το 1981 και 1982.

