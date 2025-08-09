Ασταμάτητος Τζόλης – Σκόραρε ξανά ο διεθνής άσος της Κλαμπ Μπριζ
Το τρίτο του γκολ σε 5 επίσημα ματς πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης που συνεχίζει με το… γκάζι πατημένο από την περασμένη σεζόν.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε «δαιμονιώδη» φόρμα βρίσκεται εδώ και καιρό ο Χρήστος Τζόλης. Ο νεαρός διεθνής Έλληνας άσος, κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, δείχνοντας πως είναι θέμα χρόνου το βήμα παραπάνω στην καριέρα του.
Ο μεσοεπιθετικός των Βέλγων σκόραρε ξανά, σημειώνοντας το τρίτο του γκολ σε πέντε ματς. Στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στη Σερκλ Μπριζ για την 3η αγωνιστική του Βελγικού πρωταθλήματος, σημείωσε το ένα απ’ τα δύο γκολ της ομάδας του (2-0).
Το τέρμα ήρθε στο 63’, με την Κλαμπ Μπριζ να έχει ανοίξει το σκορ απ’ το 59’ με τον Βανάκεν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής
19:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ασταμάτητος Τζόλης – Σκόραρε ξανά ο διεθνής άσος της Κλαμπ Μπριζ
19:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Επιχειρούν εναέρια μέσα
19:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έβερτον: Φιλικό στο νέο της γήπεδο με τη Ρόμα
19:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό κοντά στο Νοσοκομείο του Ρίου
17:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ