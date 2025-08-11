Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δηλώνει «παρών», ενόψει του κρίσιμου δεύτερου αγώνα με την ουκρανική ομάδα.

Ο Ιωαννίδης είχε υποστεί θλάση στη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς κι η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για απουσία 15 ημερών. Ο Έλληνας επιθετικός, όμως, κατάφερε να ξεπεράσει νωρίτερα τον τραυματισμό του κι αφού αρχικά την Κυριακή (07/11) ακολούθησε μέρος της προπόνησης, τη Δευτέρα (08/11) μπήκε σε φουλ ρυθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Μπακασέτας ακολούθησε ατομικό, ενώ το πρόγραμμα περιελάβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

