Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους

Η σερβική ιστοσελίδα Sportklub αναφέρει ότι η ομάδα των ΗΑΕ ικανοποίησε οικονομικά το «τριφύλλι», με το οποίο ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Μολονότι η Οβιέδο είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον, ο Μαξίμοβιτς οδεύει στο Ντουμπάι, για να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Πάουλο Σόουζα.

Ο Σέρβος πρόλαβε να παίξει φέτος σε τρεις αγώνες, ενώ πέρσι μέτρησε 46 συμμετοχές, έχοντας 4 γκολ και 4 ασίστ με τους «πράσινους».

