Μεταγραφές: «Τελειώνει του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γαλλία, Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ τα έχουν βρει σε όλα και ο Αζεντίν Ουναί μετράει αντίστροφα για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος.
Μια ανάσα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναί, σύμφωνα με δημοσίευμα που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας στη Γαλλία.
Το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες ανέφερε ότι Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ είναι πιο κοντά από ποτέ στο να βρουν λύση αναφορικά με την περίπτωση του Μαροκινού παίκτη, κάτι που επιβεβαιώνει και με σημερινό δημοσίευμα του το sport.fr.
«Η συμφωνία είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ο Ουναχί αναμένεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, έναντι 8 εκατομμυρίων, συν 2 εκατομμυρίων σε μπόνους», γράφουν οι Γάλλοι.
