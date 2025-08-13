Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Διαφορά στο οικονομικό με Καλάμπρια, πρόταση για Ρομπέρτόνε»

Οι «πράσινοι» κινούνται για να κλείσουν τα «κενά» που έχουν στο ρόστερ με την απόκτηση δεξιού μπακ και μέσου να αποτελούν προτεραιότητα.

Όσον αφορά στο δεξί άκρο της άμυνας, μεγάλος στόχος είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ωστόσο, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, ο Παναθηναϊκός απέχει πολύ στο οικονομικό κομμάτι. Επίσης, τονίζει ότι δεν υπάρχει επαφή με τη Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο.

Although #Panathinaikos maintain a strong interest in #Calabria, the two sides remain far apart financially for now.



No contact has been made between Panathinaikos and #Mallorca regarding #Maffeo.@BalkansSports_ https://t.co/oGgptMrn6p pic.twitter.com/BbG8uyGaRT — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 12, 2025

Την ίδια ώρα στην Ισπανία υπάρχουν αναφορές για πρόταση του Παναθηναϊκού στην Αλμερία για τον Λούκας Ρομπερτόνε. O 28χρονος Αργεντινός κεντρικός μέσος μέτρησε, την περασμένη σεζόν, 23 συμμετοχές στη LaLiga 2, έχοντας 4 ασίστ κι ένα γκολ.

?MERCADO UDA?



? Parece que el entorno de Lucas Robertone ha recibido ofertas de dos equipos italianos y uno top griego (Panathinaikos parece).



??El Deportivo Alavés también a sondeado al centrocampista argentino, que prefiere seguir en España.



ℹ️ @__AngelGarcia__ pic.twitter.com/wbhsjObSQV — Alejandro Felices (@felicesb16) August 12, 2025

