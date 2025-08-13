Ρουί Βιτόρια: «Πρόκληση για μας η Σαχτάρ, μας δίνει ώθηση και έξτρα κίνητρο»

Όσα δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ – Η αναφορά του Κυριακόπουλου στις πυρκαγιές.

Ρουί Βιτόρια: «Πρόκληση για μας η Σαχτάρ, μας δίνει ώθηση και έξτρα κίνητρο»
Τεράστιο σεβασμό στις δυνατότητες της Σαχτάρ, έδειξε ο Ρουί Βιτόρια την παραμονή του αγώνα ρεβάνς στην Κρακοβία. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ξεκαθάρισε πως αυτό δίνει έξτρα ώθηση στην ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου:

«Χαίρομαι να βλέπω ομάδες που έχουν ξεκάθαρο μοντέλο παιχνιδιού και φιλοσοφία σαν την δική μας. Θέλουμε να παίξουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως της δυναμικότητας του αντιπάλου μας. Είναι κάποιες φορές βέβαια που ο αντίπαλος σε περιορίζει και για την δυναμικότητα του αντιπάλου μας στο αυριανό ματς έχω πει πολλές φορές πως είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της φάσης αυτής και σίγουρα μεταξύ των 2-3 καλύτερων. Αυτό δεν μας φοβίζει, ασφαλώς, αλλά μας δίνει ώθηση και έξτρα κίνητρο. Αποτελεί πρόκληση για μας. Έχουμε ήδη αναλύσει τον πρώτο αγώνα. Έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να διορθώσουμε και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα και πιστεύουμε όλοι στην ομάδα μας ότι αύριο θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Εχουμε παίξει τον πρώτο αγώνα, έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα και θέλουμε να χτυπήσουμε τη Σαχτάρ στα σημεία όπου έχουμε διακρίνει ότι είναι περισσότερο ευάλωτη».

-Για τις απουσίες που έχουν και οι δύο ομάδες:

«Όλοι οι προπονητές θα θέλαμε σε κάθε ματς να έχουν όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους, γι' αυτό και τα ρόστερ είναι τόσο μεγάλα. Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τους παίκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Από την στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης, μπορεί να είναι μία ευκαιρία για έναν άλλον».

-Για την αγωνιστική κατάσταση του Ιωαννίδη και την ενδεχόμενη χρήση του Μαξίμοβιτς ως άτυπο «10»:

«Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό κι έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις εδώ και λίγες μέρες. Δεν θα σας πω ποιοι παίκτες θα ξεκινήσουν αύριο, θα το πω πρώτα σε κείνους. Αν δεν βρεθεί κάποιος παίκτης στην ενδεκάδα ωστόσο δεν σημαίνει κάτι, πολλοί παίκτες έρχονται από τον πάγκο, δίνουν τις λύσεις και γίνονται σημαντικοί. Κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί όσο χρόνο του ζητηθεί. Θεωρώ πως εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα που θα κυριαρχεί στα ματς και θα έχει ρόλο πρωτοβουλίας. Θέλουμε πολύ να έχουμε την κατοχή, να δημιουργούμε και να πετύχουμε γκολ. Για να φτιάξουμε μία καλή ομάδα θα πρέπει να είσαι δυνατός και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο. Όμως αυτό εξαρτάται και από την απόδοση και την δυναμικότητά του. Πολλές φορές εκείνος μπορεί να μην σου επιτρέψει να έχεις την κατοχή. Τότε εσύ θα πρέπει να ελέγξεις το ματς μέσω της αμυντικής οργάνωσής σου, να αμύνεσαι καλά και να βγαίνεις στην αντεπίθεση. Στο πρώτο ματς τους αντιμετωπίσαμε πολύ καλά, είχαν ελάχιστες καλές στιγμές ενώ εμείς δημιουργήσαμε φάσεις. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και αύριο. Ξέρουμε πως θα υπάρξουν στιγμές που θα αμυνθούμε είτε στο δικό μας τρίτο είτε στο μεσαίο είτε να πιέσουμε ψηλά και να κλέψουμε. Εγώ θέλω να φτιάχνω μία ομάδα που θα κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο».

-Για το αν ταιριάζει τακτικά η Σαχτάρ στον Παναθηναϊκό:

«Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και λειτουργίες. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και να δημιουργεί, όπως κι εμείς. Θεωρώ πως ο αντίπαλος αύριο θα παίξει με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο ματς. Εμείς πρέπει να τον δυσκολέψουμε όταν έχει την μπάλα, να μην του επιτρέψουμε να την κυκλοφορεί και να κλέψουμε μπάλες. Αντίθετα όταν την έχουμε εμείς θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη και να προσπαθούμε να επιτεθούμε».

Κυριακόπουλος: «Επιτέλους να βρει μια λύση το κράτος»

Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ο διεθνής μπακ κατάγεται από την Πάτρα και έτσι έκανε αναφορά και στις πυρκαγιές που έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές:

«Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις. Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα».

-Για την καλή εμφάνιση του πρώτου αγώνα που έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα να «φοβάται»:

«Η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Τα πήγαμε καλά αμυντικά, είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μας έλλειψε όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την πρόκριση».

