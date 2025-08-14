LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Ο αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Conference League

Η «Ένωση» είναι η μοναδική από τους τρεις εκπροσώπους μας που αγωνίζεται εντός έδρας την Πέμπτη (14/08).

Με την πρόκριση να κρίνεται απ’ την ίδια, καθώς υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον Άρη Λεμεσού. Η Ένωση θα μπορούσε να έχει «καθαρίσει» την πρόκριση από το πρώτο ματς, όμως ισοφαρίστηκε σε 2-2 και έτσι ψάχνει μια απλή νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Σε περίπτωση πρόκρισης οι «κιτρινόμαυροι» θα βρεθούν στα playoffs του Conference League, εκεί που τους περιμένει πιθανότατα η Άντερλεχτ που σχεδόν εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στην Σερίφ Τιρασπόλ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

