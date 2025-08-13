ΑΕΚ: «Δεν επιτρέπονται δώρα, αν χρειαστεί ο Γιόβιτς θα παίξει» - Όσα είπαν Νίκολιτς και Πήλιος

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι οι παίκτες του δεν επιτρέπεται να υποτιμήσουν τον αντίπαλο τους, ενώ αναφέρθηκε και στην ετοιμότητα του Λούκα Γιόβιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς Σταύρος Πήλιος
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές του θα πρέπει να δείξουν, εκτός από χαρακτήρα και εξυπνάδα, ενώ χαρακτήρισε κομβική τη βοήθεια από τον κόσμο.

Όσον αφορά στον Γιόβιτς, σημείωσε ότι η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα, λέγοντας ότι αν η ομάδα τον χρειαστεί θα πάρει κάποια λεπτά.

Το ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (14/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για το πώς προσεγγίζει την αυριανή ρεβάνς: «Δεύτερη αναμέτρηση αύριο. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα σε δύσκολες συνθήκες, ήταν έτοιμοι, κι εμείς είμαστε έτοιμοι. Παίζουμε πλέον στην Ευρώπη, δεν γίνεται να υπάρχει λεπτό χωρίς συγκέντρωση, ούτε κανένα δώρο γιατί είναι μια ποιοτική ομάδα. Έχουμε ποιότητα, ανυπομονώ για το αυριανό ματς σε ένα γεμάτο γήπεδο. Οι παίκτες είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν έναν σοβαρό αντίπαλο, είδαμε ότι οι κυπριακές ομάδες είναι καλές και δεν πρέπει να τις υποτιμήσουμε. Το είδαμε με την Πάφο και την ΑΕΚ Λάρνακας, δεν θα επιτρέψω να τους υποτιμήσουμε γιατί είδαμε στο πρώτο ματς ότι υποφέραμε. Είδαμε ότι δεν είναι απλά μια κυπριακή ομάδα, είναι μια διεθνής ομάδα από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον φροντιστή και πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το πώς κύλησε η προετοιμασία αυτήν την εβδομάδα μετά το πρώτο ματς στην Κύπρο: «Αναλύσαμε το παιχνίδι, είδαμε τα λάθη που κάναμε. Στο 0-2 κάναμε επιθέσεις για τρίτο και τέταρτο γκολ και δεν αμυνθήκαμε σωστά, έτσι δεχθήκαμε γκολ, τα πήραμε τα μαθήματά μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια από τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, βλέπω πολύ λίγους δημοσιογράφους σήμερα, σχεδόν το 1/3, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πριν από μια μεγάλη εορτή την Παρασκευή, αλλά δεν είναι ώρα ούτε για γιορτή ούτε για διακοπές. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, έμαθα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, καλώ όλους να στηρίξουν την ομάδα. Τώρα είναι η ώρα να υποστηρίξουμε την ομάδα για να έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον χειμώνα. Αν είμαστε όλοι μαζί θα πάμε καλά, αν χαλαρώσουμε δεν θα πάει καλά».

Για τα περιθώρια αλλαγών που υπάρχουν στο αυριανό παιχνίδι σε τακτική ή πρόσωπα: «Ίσως να μην υπάρχουν καθόλου αλλαγές, ίσως κάποιες πολύ μικρές αλλαγές. Έχω μιλήσει για αυτό και πριν, είμαστε ομάδα με 11, 12, 17, 22 παίκτες, όσοι αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος, βασίζομαι σε όλους, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν κάποιος θεωρήσει ότι επειδή είναι στην ενδεκάδα κέρδισε τη θέση ή το αντίθετο, είναι λάθος. Όσοι είναι στην ΑΕΚ, είναι ΑΕΚ και ο καθένας έχει έναν ρόλο, είτε παίζει βασικός είτε μπαίνει ως αλλαγή».

Για το ότι η ΑΕΚ έχει παραπάνω πίεση επειδή πρέπει να βρει το γκολ και αν είναι ευκαιρία να δει την προσωπικότητα της ομάδας όταν είναι υπό πίεση αποτελέσματος: «Όντως σε τέτοιες αναμετρήσεις είναι μια καλή ευκαιρία να δείξεις μαχητικό πνεύμα. Θέλουμε τα θετικά χαρακτηριστικά της ομάδας, το μαχητικό πνεύμα το οποίο θα γίνει υπό συνθήκες πίεσης. Λατρεύω να λειτουργώ υπό πίεση, οι παίκτες το απολαμβάνουν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σκεφτείτε να παίζαμε σε άδειο γήπεδο; Θα ήταν χαμηλότερου επιπέδου, σε ένα γεμάτο γήπεδο θα είναι αλλιώς. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα, είδαμε στο πρώτο ματς ότι έπαιξαν πολύ με αντεπιθέσεις. Θέλουμε επιθετικό πνεύμα, να σκοράρουμε γκολ αλλά παράλληλα να παίξουμε έξυπνα, να κλείσουμε χώρους στα μετόπισθεν».

Για την κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς και το πόσο υπολογίζεται: «Αυτό που μετράει είναι η ομάδα. Αν η ΑΕΚ αύριο χρειάζεται τον Λούκα για κάποια λεπτά, θα μπει στο ματς. Αν δεν τον χρειαστεί αύριο, δεν θα μπει. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Δεν ξέρω για πόσα λεπτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Λούκα, σημασία έχει το αποτέλεσμα».

Πήλιος: «Έχουμε πεισμώσει από τον περσινό αποκλεισμό»

Ο Σταύρος Πήλιος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το αν έχει πεισμώσει από τον περσινό αποκλεισμό και τι έχει να πει στον κόσμο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης: «Έχουμε μάθει από τα λάθη. Είμαστε οι περισσότεροι από πέρυσι. Έχουμε πεισμώσει. Είμαστε καλή ομάδα, θέλουμε να μπούμε στη League Phase, δουλεύουμε για αυτό και με τη βοήθεια του κόσμου θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς που θα πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν θεωρεί ότι είναι ευκαιρία να φανεί η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας της ομάδας υπό την πίεση του αποτελέσματος: «Λειτουργούμε υπό πίεση καθημερινά και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι κάτι όμορφο. Μας αρέσει η πίεση, είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Θέλει υπομονή, αποτελεσματικότητα. Βάλαμε μυαλό και με την υπομονή θα έρθει και το αποτέλεσμα που θέλουμε για την πρόκριση».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και πόσο τον βοηθάει ο ανταγωνισμός με τον Πένραϊς: «Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική, από την πρώτη μέρα μου έχει δείξει αυτή την εμπιστοσύνη. Ήρθε ο Τζέιμς, ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο. Έχουμε καλή σχέση, είναι καλό που υπάρχει μέσα στο γκρουπ ο ανταγωνισμός. Μας κάνει όλους καλύτερους και βγαίνει και η δουλειά καθημερινά μέσα στο γήπεδο».

