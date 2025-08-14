Europa League & Conference League: Απόψε οι σπουδαίες ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου και τρεις ελληνικές ομάδες κάνουν… τάμα για να τους πάνε όλα καλά. Προκειμένου να «στρώσει» ο ευρωπαϊκός τους δρόμος. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, δίνουν τους αγώνες ρεβάνς για τον Γ’ προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που μετέχουν. Οι δύο πρώτοι αν περάσουν εξασφαλίζουν συμμετοχή σε ευρωπαϊκή League Phase, ενώ η Ένωση «κλειδώνει» τα playoffs.

Για το Europa League ο ΠΑΟΚ… ανοίγει την αυλαία των «ελληνικών μαχών». Στην Αυστρία ο «δικέφαλος» θα φιλοξενηθεί από την φορμαρισμένη Βόλφσμπεργκερ, η οποία μία εβδομάδα πριν έφυγε εύκολα με το 0-0. Όποιος νικήσει περνάει, με τους Θεσσαλονικείς να γνωρίζουν πως δε θα έχουν εύκολο έργο.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον Τάισον, ενώ στη διάθεσή του θα είναι ο Μαντί Καμαρά. Σε περίπτωση πρόκρισης ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Europa League τη Ριέκα, ενώ αν αποκλειστεί υποβιβάζεται στο Conference League όπου πιθανότατα θα τον περιμένει η Ομόνοια.

Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Κρακοβία με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Ουκρανοί παίζουν στο ουδέτερο πολωνικό γήπεδο, έχοντας συνήθως την υποστήριξη των ντόπιων. Σε κάθε περίπτωση το «τριφύλλι» καλείται να κάνει μια σπουδαία εμφάνιση και να πάρει μια μεγάλη πρόκριση απέναντι στον ισχυρό του αντίπαλο. Κι εδώ το πρώτο ματς είχε λήξει 0-0, οπότε ο νικητής του αγώνα προκρίνεται.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τάσο Μπακασέτα και Φίλιπ Τζούρισιτς, κάτι που δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Αντίθετα, ο Φώτης Ιωαννίδης ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα και είναι στη διάθεση του Πορτογάλου. Σε περίπτωση πρόκριση ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ στα playoffs του Europa League, ενώ αν υποβιβαστεί στο Conference League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη (πιθανότατα τους Ελβετούς μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων).

Για το Conference League τώρα, η ΑΕΚ είναι η μόνη απ’ τους τρεις εκπροσώπους μας που έχει εντός έδρας αναμέτρηση. Με την πρόκριση να κρίνεται απ’ την ίδια, καθώς υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού. Η Ένωση θα μπορούσε να έχει «καθαρίσει» την πρόκριση απ’ το πρώτο ματς, όμως ισοφαρίστηκε σε 2-2 και έτσι ψάχνει μια απλή νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Ο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του, όλους τους παίκτες που είναι δηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή λίστα. Σε περίπτωση πρόκριση οι «κιτρινόμαυροι» θα βρεθούν στα playoffs του Conference League, εκεί που τους περιμένει πιθανότατα η Άντερλεχτ που σχεδόν εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στην Σερίφ Τιρασπόλ.

Europa League

Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ 20:00 OPEN TV

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 21:00 Cosmote Sport 2

Conference League

ΑΕΚ-Άρης Λεμεσού 21:00 Cosmote Sport 1