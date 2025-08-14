Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι
Οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το σπουδαίο ματς με τους Ουκρανούς, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στα play offs του Europa League.
Στην Κρακοβία θέλει να σημειώσει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην ισχυρή Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι «πράσινοι» χωρίς Τζούρισιτς και Μπακασέτα, θέλουν νίκη-πρόκριση στα play offs του Europa League.
O Ρουί Βιτόρια διατηρεί στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι, ενώ έχει βασικούς τους Τετέ και Τσέριν. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι. Στην άμυνα Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος.
Σε ρόλο ανασταλτικού μέσου ο Τσιριβέγια, με τους Μαξίμοβιτς και Τσέριν στα χαφ. Δεξιά ο Τετέ, αριστερά ο Πελίστρι και κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.
