Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι

Στην Κρακοβία θέλει να σημειώσει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην ισχυρή Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι «πράσινοι» χωρίς Τζούρισιτς και Μπακασέτα, θέλουν νίκη-πρόκριση στα play offs του Europa League.

O Ρουί Βιτόρια διατηρεί στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι, ενώ έχει βασικούς τους Τετέ και Τσέριν. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι. Στην άμυνα Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος.

Σε ρόλο ανασταλτικού μέσου ο Τσιριβέγια, με τους Μαξίμοβιτς και Τσέριν στα χαφ. Δεξιά ο Τετέ, αριστερά ο Πελίστρι και κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.