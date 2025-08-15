Παναθηναϊκός: Μετά την πρόκριση παίρνει και Καλάμπρια!

Μετά τους πανηγυρισμούς μιας τεράστιας πρόκρισης με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής σε League Phase για την σεζόν αυτή, ο Παναθηναϊκός… πάει να τριτώσει το καλό. Οι «πράσινοι» συμφώνησαν σε όλα με τον Νταβίντε Καλάμπρια και πλέον ο Ιταλός είναι «μια ανάσα» απ’ την ελληνική ομάδα.

Η συμφωνία που ήδη… ψιθυριζόταν στην Ιταλία, αφορά τριετές συμβόλαιο. Ο Ντι Μάρτζιο που ειδικεύεται σε μεταγραφικά ζητήματα, αποκάλυψε πως υπήρξε προφορική δέσμευση. Πλέον, το deal είναι γεγονός και ο μέχρι τον περασμένο Γενάρη αρχηγός της Μίλαν, έρχεται στην Ελλάδα για να βάλει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο 28χρονος που προέρχεται απ’ τα τμήματα υποδομής των «ροσονέρι» και υπήρξε αρχηγός τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται να δώσει ποιότητα και τεράστια εμπειρία στο «τριφύλλι». Μετρώντας πάνω από 200 αγώνες μόνο στη Serie A.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό θέλουν πέρα από τον Καλάμπρια να «κλείσουν» και το θέμα του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ζήτησε λίγο χρόνο μήπως βρει κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης.