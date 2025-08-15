Πρεμιέρα στη La Liga με γκάφα τερματοφύλακα και «δώρο» το πρώτο γκολ

Ο Ντε Φρούτος είναι ο πρώτος παίκτης που σκόραρε στο πρωτάθλημα της Ισπανίας για το 2025-26. Ο παίκτης της Ράγιο Βαγεκάνο στο 18’ της αναμέτρησης στην έδρα της Τζιρόνα, άνοιξε το σκορ. «Ξετυλίγοντας» ένα ανέλπιστο δώρο.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Γκαζανίνγκα, «πάγωσε» ενώ έπρεπε να κοντρολάει ή να διώξει την μπάλα με τα πόδια. Αυτή έφυγε και πήγε στον αντίπαλό του και μέχρι να επιστρέψει στο τέρμα, το μόνο που κατόρθωσε ήταν να μπει με αυτή στα δίχτυα.

Πρώτο γκολ στη La Liga με blooper του πορτιέρε της Τζιρόνα.

Jorge De Frutos (28) scores the first league goal of the season to give Rayo Vallecano the 1-0 lead away from home against Girona ⚽️??



Horrible mistake by Paulo Gazzaniga to give away the goal ???pic.twitter.com/Lzs5hBk3I0 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 15, 2025

Σα να μην έφτανε αυτό στον τερματοφύλακα των Καταλανών, στο 43' έκανε πέναλτι (ξανά στον Ντε Φρούτος) και αποβλήθηκε! Σε μια μέρα που δεδομένα θα θέλει να διαγράψει απ' τη μνήμη του.