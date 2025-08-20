Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη - «Σφραγίζονται» τα τελευταία εισιτήρια - Το πρόγραμμα
Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Τετάρτη (20/08) η Α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης, όπου σε μία «μάχη» από τα… παλιά, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, με στόχο των δύο ομάδων την πρόκριση στη νέα League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και σε άλλα τρία γήπεδα της χώρας, καθώς ο Καμπανιακός θα παίξει κόντρα στην Athens Kallithea, τα Χανιά αντιμετωπίζουν τη Μαρκό, ενώ η Ελλάς Σύρου κοντράρεται με τον Νέστο Χρυσούπολης.
Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:
Δευτέρα 18 Αυγούστου
- Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2
- Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2
Τρίτη 19 Αυγούστου
- 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4
- 17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ 1-2
- 17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)
- 17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)
- 17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)
Τετάρτη 20 Αυγούστου
- 17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea
- 17:00 Πανιώνιος - ΠΟΤ Ηρακλής (CosmoteSport1HD)
- 17:00 Χανιά - Μαρκό
- 17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης
Οι ομάδες που προκριθεί στη League Phase:
- Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ
- Άρης
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- Ατρόμητος
- ΟΦΗ
- Ηλιούπολη
- Λεβαδειακός
- Παναιτωλικός
- Βόλος
- ΑΕΛ
- Κηφισιά
- Αιγάλεω
- Καβάλα
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες
12:52 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Το ΟΑΚΑ Basketball Arena μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens
12:35 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Το ΟΑΚΑ… έγινε πλέον TELEKOM CENTER Athens
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ