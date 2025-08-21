Χτυπούσαν στα τυφλά: Μέχρι και συνοπαδούς τους έβαλαν στόχο οι χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντε

Τα απίστευτα επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάδ, έχουν σοκάρει τον πλανήτη. Η κατάσταση ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη, με τους χούλιγκαν των γηπεδούχων να επιτίθονται με μανία σε όποιον έβλεπαν μπροστά τους.

Μάλιστα πάνω στο χαμό, χτύπησαν και πολλούς Αργεντινούς συνοπαδούς τους, επειδή δεν καταλάβαιναν πως είναι φίλοι της Ιντεπεντιέντε.

Είναι χαρακτηριστικό το video που δείχνει συμμετέχοντες στα επεισόδια αφού δεν έχουν πλέον κάποιον Χιλιανό για να χτυπήσουν, αρχίζουν να χτυπούν έναν Αργεντινό που επίσης φοράει κουκούλα οπότε μάλλον συμμετείχε στα επεισόδια κι αυτός.

Τότε γύρισε και έδειξε το σήμα της Ιντεπεντιέντε στη φόρμα του, για να τους πείσει πως δεν είναι Χιλιανός και οπαδός της αντιπάλου ομάδας. Τότε και μόνο τότε σταμάτησαν.