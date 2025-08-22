Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γαλατάσαραϊ θέλει τον Τζολάκη

Κρούση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη φέρεται πως ετοιμάζει η Γαλατάσαραϊ.

Κωνσταντής Τζολάκης
Ο Έλληνας τερματοφύλακας παραμένει ψηλά στη λίστα των Τούρκων
Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα στην Τουρκία, σύμφωνα με το οποίο, η «Τσιμ Μπομ» έχει θέσει ως προτεραιότητά της την απόκτηση του Έντερσον από την Μάντσεστερ Σίτι. Όμως, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η εν λόγω περίπτωση, τότε θα στραφεί στον Κρητικό πορτιέρε.

Σύμφωνα με αναφορά της «Sozcu» η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει καταθέσει πρόταση 15.000.000 ευρώ στους «πολίτες» για τον Βραζιλιάνο άσο και μάλιστα έχει θέσει διορία δύο ημερών για την τελική απάντηση των Βρετανών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, τότε, η Γαλατάσαραϊ θα κάνει κρούση προς τον Ολυμπιακό, για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος παραμένει στη μεταγραφική λίστα της «Τσιμ Μπομ» για ένα ακόμα «παράθυρο» μετακίνησης ποδοσφαιριστών.

«Η Γαλατασαράι δεν έχει φτάσει ακόμα σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον. Η διοίκηση κατέθεσε προσφορά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και έδωσε προθεσμία δύο ημερών στον αγγλικό σύλλογο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξεκινήσουν οι επαφές για τον Κωνσταντή Τζολάκη», τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

