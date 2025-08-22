«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (22/08).

Νταβίντε Καλάμπρια
Ο Ιταλός άλλαξε όλο το παιχνίδι των "πράσινων"
Ανατροπή… πρόκρισης έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε 2-1 της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να είναι ο «Μαέστρο Ιταλιάνο», καθώς η είσοδος του Ιταλού έδωσε άλλο… αέρα στους «πράσινους» του Ρουί Βιτόρια.

Ακόμα, «Όρθια με Ελίασον» έμεινε η ΑΕΚ, η οποία έφυγε με το 1-1 από το Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ και θα παίξει την ευρωπαϊκή της παρουσία στην «OPAP Arena» στην ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

