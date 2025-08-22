«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (22/08).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανατροπή… πρόκρισης έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε 2-1 της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να είναι ο «Μαέστρο Ιταλιάνο», καθώς η είσοδος του Ιταλού έδωσε άλλο… αέρα στους «πράσινους» του Ρουί Βιτόρια.
Ακόμα, «Όρθια με Ελίασον» έμεινε η ΑΕΚ, η οποία έφυγε με το 1-1 από το Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ και θα παίξει την ευρωπαϊκή της παρουσία στην «OPAP Arena» στην ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μαέστρο Ιταλιάνο» ο Καλάμπρια - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα λατρεύει το παγωτό φράουλα - Γιατί έγινε viral
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H McLaren πουλά τρία αγωνιστικά πριν καν αποκαλυφθούν!
08:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας
15:09 ∙ WHAT THE FACT