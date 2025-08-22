Φουλάρει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Παραδέχτηκε το ενδιαφέρον ο προπονητής της

Μετά τον Γιώργο Βαγιαννίδη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θέλει να μεγαλώσει την ελληνική της παροικία. Τα «λιοντάρια» όπως έγραψαν στην Πορτογαλία, είναι διατεθειμένα να δώσουν 20 εκατ. ευρώ για τον Φώτη Ιωαννίδη. Το ενδιαφέρον είναι δεδομένο και η ομάδα της πρωτεύουσας έχει… γεμάτο πορτοφόλι.

Κατά συνέπεια δεν αποκλείεται να κάνει την κίνησή της και να ικανοποιήσει τα θέλω του Παναθηναϊκού. Την ύπαρξη του «ζεστού» ενδιαφέροντος, επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Σπόρτινγκ.

Στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Ρουί Μπόρζες, ρωτήθηκε για μεταγραφικά ζητήματα. Ανάμεσα στα ονόματα ήταν και αυτό του Φώτη Ιωαννίδη. Με τον τεχνικό των «λιονταριών» να επισημαίνει:

«Είναι τρεις παίκτες που έχουν εντοπιστεί. Ο Ιωαννίδης είναι καταγεγραμμένος εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμα έρθω εγώ. Ο Γερεμάι έχει τεράστιο ταλέντο. Ο Ζότα Σίλβα είναι κάποιος με τον οποίο έχω ήδη συνεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να γίνεται λόγος. Αλλά η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος».