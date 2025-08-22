Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία

Πρεμιέρα στην Bundesliga με την Μπάγερν Μονάχου να φιλοξενεί την Λειψία. Χωρίς να είναι καθόλου φιλόξενη όμως. Οι Βαυαροί ήταν εντυπωσιακοί και συνέτριψαν την αντίπαλό τους με 6-0. Δείχνοντας σε όλους πως είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο.

Ο Χάρι Κέιν ήταν πρωταγωνιστής με χατ τρικ. Ο Ολίσε σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Λουίς Ντίας πέτυχε το πρώτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα. Τα πάντα είχαν κριθεί απ’ το πρώτο μέρος, όταν και οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 3-0.

Bundesliga – 1η αγωνιστική

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

(32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντς-Κολωνία

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο