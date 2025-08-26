Super League: Οι διαιτητές και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Super League: Οι διαιτητές και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Στο Πανθεσσαλικό και το ματς του Βόλου με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, με VAR τον Τσακαλίδη.

Στην OPAP Arena και το ΑΕΚ-Αστέρας Aktor ορίστηκε ο Παπαπέτρου, με τον Κουμπαράκη στο VAR.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο με διαιτητή τον Κατσικογιάννη και VAR τον Σιδηρόπουλο.

Στο Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός στη Λεωφόρο σφυρίζει ο Παπαδόπουλος με τον Φωτιά στο VAR.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και οι ορισμοί:

Σάββατο 30/8

19:00 Βόλος-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης (Μπαλάκας, Κορώνας, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Αντωνίου)
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ: Ματσούκας (Νίκζας, Κλεπετσάνης, 4ος: Τζήλος, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)
21:00 Άρης-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος: Γιαννουκάς, VAR: Πουλικίδης, Κατοίκος)
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά: Κουκούλας (Πάτρας, Χριστοδούλου, 4ος: Σιδηρόπουλος, VAR: Ευαγγέλου, Ανδριανός)

Κυριακή 31/8

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Aktor: Παπαπέτρου (Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος: Μόσχου, VAR: Κουμπαράκης, Φίτσας)
21:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος: Κατσικογιάννης (Καραγκιζόπουλος, Μωυσιάδης, 4ος: Κατοίκος, VAR: Σιδηρόπουλος, Πουλικίδης)
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος (Πετρόπουλος, Σπυρόπουλος, 4ος: Μπακογιάννης, VAR: Φωτιάς, Ανδριανός)

