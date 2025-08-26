Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Μάντσα

Ο 21χρονος αμυντικός προβάρει τα «ερυθρόλευκα», όπως προκύπτει από τη Βραζιλία.

Στην πατρίδα του αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής της Φορταλέζα είναι «κλεισμένος» από την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός δούλευε εδώ και καιρό την περίπτωση του Μάντσα κι όπως όλα δείχνουν έχουν φτάσει στο σημείο που θέλουν όσον αφορά στην απόκτηση του.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας στην τελευταία πρόταση που κατέθεσαν, προσέφεραν 4.500.000 ευρώ, ποσό που μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 5.000.000 κι όπως φαίνεται έκανε τη Φορταλέζα να πει το «ναι» για την πώληση του υψηλόσωμου (1.90μ.) αριστεροπόδαρου στόπερ.

Τη σεζόν που πέρασε ο Μάντσα μέτρησε 26 συμμετοχές με τη βραζιλιάνικη ομάδα.

