Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Συμφωνία για Μανέ - Υπογράφει άμεσα αλλά καθυστερεί η ένταξή του

Στην τελική… ευθεία αναμένεται να μπει η μεταγραφή του 20χρονου μεσοεπιθετικού από τους πρωτοπόρους του σουηδικού πρωταθλήματος στην ελληνική ομάδα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Μιάλμπι για την απόκτηση του παίκτη και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Αμπντουλί Μανέ αναμένεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 2030.

Ωστόσο, η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα, μια και η Μιάλμπι θέλει να τον κρατήσει μέχρι το τέλος του 2025, καθώς βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος της χώρας, ούσα στο +5 από τους διώκτες της και θεωρεί τον ποδοσφαιριστή σημαντικό στη «μάχη» για την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου.

Έτσι, ο 20χρονος άσος αναμένεται να έρθει άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό μετά τα τέλη Νοεμβρίου, όπου ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα στην Σουηδία και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά την 1η Ιανουαρίου, όταν «ανοίγει» και πάλι το «παράθυρο» των μεταγραφών.

