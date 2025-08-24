Ολυμπιακός: Το απίθανο γκολ του Γιαζίτζι κόντρα στον Αστέρα AKTOR – Δείτε video

Η ομάδα της Τρίπολης έβαλε δύσκολα στους Πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι, όμως, μπήκαν με το… δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Για να συμβεί αυτό έπρεπε ο Γιαζίτζι να σημειώσει ένα απίθανο γκολ με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ ο… συνήθης ύποπτος Ελ Κααμπί «κλείδωσε» το τρίποντο για τον Ολυμπιακό.

Όλα αυτά συνέβησαν στις καθυστερήσεις, καθώς στο 90λεπτο ο Αστέρας κατάφερε να διατηρήσει το «μηδέν» στην άμυνα.

Δείτε το βίντεο με τα δύο γκολ:

https://www.instagram.com/reel/DNuvRUuZAwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

