Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Μανέ - Υπογράφει μέχρι το 2030

Ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο 21χρονος επιθετικός από τη Γκάμπια θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030.

Ωστόσο, θα επιστρέψει στη Σουηδία και τη Μιάλμπι έως το τέλος του πρωταθλήματος με τη μορφή δανεισμού, καθώς η ομάδα του ετοιμάζεται για την ιστορική κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μανέ μίλησε κατά την άφιξή του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος», είπε αρχικά.

Για τη συμμετοχή στο Champions League: «Η συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά, το ονειρεύομαι από παιδί. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για εμένα».

Για όσα γνωρίζει για τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Έχω δει βίντεο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο YouTube, είναι τόσο τρελοί… Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό πριν από το φετινό καλοκαίρι: «Ναι, υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό από πέρυσι, όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα».