Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Βολιάκο με… ιταλικό τρόπο – Στη Θεσσαλονίκη ο Μπιάνκο

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από την Τζένοα και το έπραξε με τον πιο ιταλικό τρόπο – Στην Ελλάδα για λογαριασμό του «Δικεφάλου του Βορρά» ο Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Επίσημη μορφή πήρε την Κυριακή (31/08) η μεταγραφή του Ιταλού στόπερ στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Βολιάκο έρχεται ως δανεικός, ενώ στη συμφωνία του ΠΑΟΚ με Τζένοα περιλαμβάνεται κι οψιόν αγοράς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επισημοποίησε τη συμφωνία με τον πιο… ιταλικό τρόπο, καθώς σε βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται ο 27χρονος να προσφέρει μαθήματα στους Έλληνες για τον τρόπο που βράζουμε μακαρόνια, την πίτσα, αλλά και τον καφέ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στο Ακουαβίβα ντέλε Φόντι της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μπάρι, πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, όπου εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Μπιανκονέρι. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Πάντοβα, με την οποία έκανε το και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Πορντενόνε, όπου αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας 59 συμμετοχές και μία ασίστ στη Serie B.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από την Τζένοα και παραχωρήθηκε άμεσα δανεικός στη Μπενεβέντο, με την οποία πραγματοποίησε 30 συμμετοχές στη Serie B τη σεζόν 2021–22.

Μετά την επιστροφή του στην Τζένοα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για δύο χρόνια σε Serie A και Serie B, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Βολιάκο έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία από την U15 μέχρι και την U21, μετρώντας συνολικά 29 συμμετοχές».

Έφτασε Θεσσαλονίκη ο Μπιάνκο

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρωί της Κυριακής (31/08) ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη μεσαία γραμμή. Ο 22χρονος έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

BIANCO PAOK

