Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα

Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Βολιάκο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08), για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Ιταλός στόπερ έρχεται με τη μορφή δανεισμού, με τον ΠΑΟΚ να του έχει ήδη προτείνει συμβόλαιο τριών ετών, σε περίπτωση που προχωρήσει σε αγορά του.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Βολιάκο είχαν εκφράσει κι η Κάλιαρι με την Πίζα, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τον πείσει, κλείνοντας έτσι τις θέσεις στο κέντρο της άμυνας.

Διαβάστε επίσης