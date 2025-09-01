Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ο Γιαννούλης

Ο Έλληνας αμυντικός δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία.

O 29χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου και δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, με αποτέλεσμα η «γαανόλευκη» να προχωρήσει σε ανάκληση της κλήσης του.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιοβάνοβιτς είχε προχωρήσει σε έξτρα κλήση, αυτή του Γιώργου Κυριακόπουλου, ενόψει των δύο αγώνων στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η προετοιμασία ξεκινάει τη Δευτέρα (01/09) στο απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

