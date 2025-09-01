Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ο Γιαννούλης

Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας στα πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ο Γιαννούλης
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας αμυντικός δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία.

O 29χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου και δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, με αποτέλεσμα η «γαανόλευκη» να προχωρήσει σε ανάκληση της κλήσης του.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιοβάνοβιτς είχε προχωρήσει σε έξτρα κλήση, αυτή του Γιώργου Κυριακόπουλου, ενόψει των δύο αγώνων στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η προετοιμασία ξεκινάει τη Δευτέρα (01/09) στο απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Η ώρα της επιστροφής – Πρεμιέρα με το «Power Talk»

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας - Η εξήγηση που έδωσε στους δικαστές

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η πρόταση γάμου κι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γκολ του MVP Πιερό – Δείτε βίντεο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ανελέητη η Γερμανία, διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία με 63 πόντους διαφορά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρους για αντιμετώπιση παρεμβολών θα αναπτύξει η ΕΕ - Αντίδραση στο περιστατικό στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα του Τι Τζέι Σορτς στον κόσμο της ομάδας - «Το σπίτι μας περιμένει»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Γιατρός ανέγραψε «Εβραία» στα ιατρικά προβλήματα 9χρονης ασθενούς

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Sevval Sam: «Μεγάλωσα ακούγοντας Αλεξίου, Πάριο και Νταλάρα» - Τι λέει η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έγινε viral

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δωρεά €400 εκατ. για εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων

17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Μπιάνκο με επικό βίντεο εμπνευσμένο από την ταινία «The Italian Job»

17:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ο Γιαννούλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Γνωστός στις Αρχές ο 46χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τη γιαγιά Τιτίκα - «Μπαμπά, η μηχανή πέφτει πάνω μου», λέει η 8χρονη

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι στα χνάρια του Μάο - Προβάλλει ως αρχιτέκτονας της νέας παγκόσμιας τάξης - Από το Μπαντούνγκ μέχρι την Τιαντζίν

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρεμιέρα εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Έτρεχε με 160 χιλιόμετρα, αν τα παιδιά δεν φόραγαν ζώνη θα είχαμε δυστύχημα», είπε ο δικηγόρος του θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ