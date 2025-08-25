Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία

Τους «εκλεκτούς» του για την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας
Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της εθνικής ομάδας
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου υποδέχεται την Λευκορωσία και τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Δανία.

Για τον λόγο αυτό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα εν λόγω ματς, στην οποία βρίσκονται 25 ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

https://www.instagram.com/p/DNxj_Vx0KEI/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δόντι μιας αγελάδας λύνει το μυστήριο του Στόουνχεντζ - Γιατί κατασκευάστηκε και τι κρύβει;

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Ποιός ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Μαρμαρά - Ο γάμος με Ελληνίδα και το τραγικό δυστύχημα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Φωτογραφίες

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: 15χρονοι αγνόησαν κόκκινη σημαία και βούτηξαν στη θάλασσα - Πώς τους έσωσε η ναυαγοσώστρια

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σαρκοφάγο αλογόμυγα: Τι είναι η screwworm και πως απειλεί την οικονομία

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκλογές τώρα» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά ζητά το ΠΑΣΟΚ λόγω Σπαρτιατών

14:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΕΛ Novibet: Νέα ταυτότητα, κοινό όραμα

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 14χρονη παραλίγο να πνιγεί στην παραλία - Συνελήφθησαν οι γονείς της

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απίστευτη απάτη: 42χρονη κάνει τις διακοπές της και φεύγει χωρίς να πληρώσει - Καταγγελίες σε Κύθνο και Λαύριο

14:13ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος τα ραδιόφωνα από τα αυτοκίνητα - Τι θα τα αντικαταστήσει

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αναχωρεί την Τρίτη για Κύπρο η Εθνική Ελλάδας

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες - Τι «είδε» η Τεχνητή νοημοσύνη

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Βίαιη επίθεση με σφυρί και ξύλο στο Φάληρο... για ένα κινητό

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραδίδεται στην κυκλοφορία

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε το «PAO B.C. Business Club»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Φωτογραφίες

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απίστευτη απάτη: 42χρονη κάνει τις διακοπές της και φεύγει χωρίς να πληρώσει - Καταγγελίες σε Κύθνο και Λαύριο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σαρκοφάγο αλογόμυγα: Τι είναι η screwworm και πως απειλεί την οικονομία

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός TikToker δολοφόνησε φίλο του για χρέος 31.000 ευρώ - Η γυναίκα... δόλωμα και η παγίδα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες - Τι «είδε» η Τεχνητή νοημοσύνη

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ