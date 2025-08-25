Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»

Για ένα ακόμα καλοκαίρι, τα «Λιοντάρια» της Πορτογαλίας θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Φώτη Ιωαννίδη. Μάλιστα, η υπόθεση του Έλληνα φορ συνεχίζει να… απασχολεί τον Τύπο της χώρας της ιβηρικής χερσονήσου και σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο παίκτης του Παναθηναϊκού εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στους Πρωταθλητές.

«Ο Ιωαννίδης θέλει να έρθει. Οι επαφές επιταχύνονται και ο Έλληνας είναι χαρούμενος με την πρόταση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην «Record», τονίζοντας παράλληλα πως έχουν ενταθεί οι επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Το πρωτοσέλιδο της Record

Παράλληλα, σύμφωνα με την «A’ Bola» η απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη συνδέεται άμεσα με την περίπτωση του Χάρντερ, ο οποίος εμφανίζεται κοντά στην Μίλαν, αλλά η υπόθεσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μόνο σε περίπτωση που η Σπόρτινγκ βρει τον αντικαταστάτη του, με τον φορ του Παναθηναϊκού να είναι στην κορυφή της λίστας.

Το πρωτοσέλιδο της A' Bola

