Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League και δράση στην Ευρώπη

Στη Λιβαδειά πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας στην πρώτη κατηγορία

Η αυλαία την πρεμιέρα της Super League θα πέσει το απόγευμα στις 19:30 όπου ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports 2HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Ευρώπη, με το σημαντικότερο ματς να είναι αυτό της Νιουκάστλ με την Λίβερπουλ. Σέντρα στον αγώνα έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/08):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 18:00 Eurosport 2 US Open Τένις 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin Εκπομπή 19:00 Eurosport 1 US Open Τένις 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26 19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Ποδόσφαιρο 20:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League 2η αγωνιστική 20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ - Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο 20:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Εκπομπή Grand Prix 2025 Εκπομπή 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Τορίνο Serie A 2025-26 22:00 Novasports Prime Νιούκαστλ – Λίβερπουλ Premier League 2025/26 22:30 Novasports 2HD Σεβίλλη – Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26 22:30 Novasports Start Ισπανικό Πρωτάθλημα Β Επεισόδιο: Στιγμιότυπα 2ης Αγωνιστικής 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:15 Action 24 Λανούς - Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

