Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/08).

Λεβαδειακός
Στη Λιβαδειά πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας στην πρώτη κατηγορία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η αυλαία την πρεμιέρα της Super League θα πέσει το απόγευμα στις 19:30 όπου ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports 2HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Ευρώπη, με το σημαντικότερο ματς να είναι αυτό της Νιουκάστλ με την Λίβερπουλ. Σέντρα στον αγώνα έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/08):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

ΕΡΤ2

Ιαπωνία – Ουκρανία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00

Eurosport 2

US Open

Τένις

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

19:00

Eurosport 1

US Open

Τένις

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ουντινέζε - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

19:30

Novasports 2HD

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Ποδόσφαιρο

20:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

2η αγωνιστική

20:30

Novasports Start

Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ - Ρασίνγκ Σανταντέρ

Ποδόσφαιρο

20:30

Novasports 1HD

Μπιλμπάο - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ίντερ – Τορίνο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Prime

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

22:30

Novasports 2HD

Σεβίλλη – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports Start

Ισπανικό Πρωτάθλημα Β

Επεισόδιο: Στιγμιότυπα 2ης Αγωνιστικής

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:15

Action 24

Λανούς - Ρίβερ Πλέιτ

Liga Profesional Clausura

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

