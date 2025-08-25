Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/08).
Η αυλαία την πρεμιέρα της Super League θα πέσει το απόγευμα στις 19:30 όπου ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports 2HD.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Ευρώπη, με το σημαντικότερο ματς να είναι αυτό της Νιουκάστλ με την Λίβερπουλ. Σέντρα στον αγώνα έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:00
ΕΡΤ2
Ιαπωνία – Ουκρανία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00
Eurosport 2
US Open
Τένις
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Topspin
Εκπομπή
19:00
Eurosport 1
US Open
Τένις
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ουντινέζε - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
19:30
Novasports 2HD
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο
20:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
2η αγωνιστική
20:30
Novasports Start
Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ - Ρασίνγκ Σανταντέρ
Ποδόσφαιρο
20:30
Novasports 1HD
Μπιλμπάο - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Ίντερ – Τορίνο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Prime
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Premier League 2025/26
22:30
Novasports 2HD
Σεβίλλη – Χετάφε
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
Novasports Start
Ισπανικό Πρωτάθλημα Β
Επεισόδιο: Στιγμιότυπα 2ης Αγωνιστικής
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:15
Action 24
Λανούς - Ρίβερ Πλέιτ
Liga Profesional Clausura
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ