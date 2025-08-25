Serie A: Άρχισε με νίκη η Γιουβέντους, σκόραρε ο Δουβίκας – Τα αποτελέσματα

Πρώτη αγωνιστική για τη Serie A, χωρίς προβλήματα για τη Γιουβέντους. Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 της Πάρμα με γκολ των Ντέιβιντ και Βλάχοβιτς. Παίρνοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς στη σεζόν.

Δεν τα κατάφερε η Αταλάντα από την άλλη. Η ομάδα του Μπέργκαμο έμεινε στο 1-1 στην έδρα της απέναντι στην Πίζα.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έκανε η Κόμο και μαζί ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν βασικός και δικαίωσε τον Φάμπρεγας, σκοράροντας στο 47’ απέναντι στη Λάτσιο, με την ομάδα του να επικρατεί τελικά 2-0.

SERIE A – 1η αγωνιστική

Σασουόλο-Νάπολι 0-2

(17' ΜακΤόμινεϊ, 57' Ντε Μπρόινε)

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2

(45'+1 Πάβλοβιτς - 28' Μπασιρότο, 61' Μπονατσόλι)

Ρόμα-Μπολόνια 1-0

(53' Γουέσλι Φράνκα)

Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1

(90'+4 Λουπέρτο - 68' Μαντράγκορα)

Κόμο-Λάτσιο 2-0

(47' Δουβίκας, 73' Πας)

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0

(59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)



Αταλάντα-Πίζα 1-1

(50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)

Ουντινέζε-Βερόνα 25/8