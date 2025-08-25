Serie A: Άρχισε με νίκη η Γιουβέντους, σκόραρε ο Δουβίκας – Τα αποτελέσματα
Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 της Πάρμα, με τον Έλληνα επιθετικό να ανοίγει το σκορ στο 2-0 της Κόμο επί της Λάτσιο – «Στραβοπάτησε» η Αταλάντα.
Πρώτη αγωνιστική για τη Serie A, χωρίς προβλήματα για τη Γιουβέντους. Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 της Πάρμα με γκολ των Ντέιβιντ και Βλάχοβιτς. Παίρνοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς στη σεζόν.
Δεν τα κατάφερε η Αταλάντα από την άλλη. Η ομάδα του Μπέργκαμο έμεινε στο 1-1 στην έδρα της απέναντι στην Πίζα.
Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έκανε η Κόμο και μαζί ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν βασικός και δικαίωσε τον Φάμπρεγας, σκοράροντας στο 47’ απέναντι στη Λάτσιο, με την ομάδα του να επικρατεί τελικά 2-0.
SERIE A – 1η αγωνιστική
Σασουόλο-Νάπολι 0-2
(17' ΜακΤόμινεϊ, 57' Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2
(45'+1 Πάβλοβιτς - 28' Μπασιρότο, 61' Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0
(53' Γουέσλι Φράνκα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1
(90'+4 Λουπέρτο - 68' Μαντράγκορα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0
(47' Δουβίκας, 73' Πας)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0
(59' Ντέιβιντ, 84' Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1
(50' Σκαμάκα - 36' αυτ. Χάιεν)
Ουντινέζε-Βερόνα 25/8
Ίντερ-Τορίνο 25/8