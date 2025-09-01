Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ποντένσε για να υπογράψει – «Θερμή» υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η αρχική προγραμματισμένη άφιξη του καθυστέρησε, αλλά πλέον ο Πορτογάλος βρίσκεται στη χώρα μας.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τις 20:30, για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους «ερυθρόλευκους» να αναμένεται να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα.

Περίπου 2.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για να υποδεχθούν τον 29χρονος μεσοεπιθετικό, ο οποίος μέτρησε τρία γκολ κι οκτώ ασίστ σε 21 αγώνες με την Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία, την τρέχουσα σεζόν.

