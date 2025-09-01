Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Το απόγευμα φτάνει ο Ποντένσε - Πότε «προσγειώνεται» Αθήνα

Το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τελικά ο Ντάνιελ Ποντένσε για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ντάνιελ Ποντένσε
Οριστικοποιήθηκε η ώρα άφιξης του Πορτογάλου
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμενόταν να φτάσει στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (01/09) αλλά όπως ενημέρωσε ο ίδιος με μήνυμά του στα ελληνικά, ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα δεν του επέτρεψε να αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, η ομάδα στην οποία ανήκει ο Ίβηρας άσος η Αλ Σαμπάμπ δεν του προμήθευσε εγκαίρως την εξουσιοδότηση που χρειάζεται ο παίκτης για να αποχωρήσει από την χώρα, κάτι που αναμενόταν να γίνει τις επόμενες ώρες.

Τελικά, το θέμα λύθηκε και όπως έγινε γνωστό, ο Ντάνιελ Ποντένσε θα βρεθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) μια και θα φτάσει στις 20:30 και στην συνέχεια θα μπει στην τελική… ευθεία ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί μαθητές απέχουν από τα μαθήματα - Ζητούν ειρήνη και απελευθέρωση των ομήρων

14:12LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε στα social media»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Τα πάντα απέναντι στη Βοσνία»

13:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Το απόγευμα φτάνει ο Ποντένσε - Πότε «προσγειώνεται» Αθήνα

13:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Θρασύτατη διάρρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Έκαναν «φτερά» κοσμήματα και τσάντα Louis Vuitton αξίας χιλιάδων ευρώ

13:45ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Dialectica Στηρίζει Έμπρακτα τη Νέα Γενιά

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BAT Hellas: Θέτει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της προστασίας των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

13:43ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

ΔΕΘ 2025: Στο προσκήνιο η μεσαία τάξη – Φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης οικογενειών στο κυβερνητικό τραπέζι

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι 61χρονος

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίτημα επανάληψης της ψηφοφορίας για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

13:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Τελευταίες σινέ προβολές για μικρούς και μεγάλους

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, αντίπαλοι Ολυμπιακού: «Τέλος» από τη Λεβερκούζεν ο Τεν Χαγκ

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας σκότωσε τη μητέρα του γιατί το ChatGPT τον έπεισε ότι τον κατασκόπευε

13:09MEETING POINT

Οι Ηρακλειδείς του στέμματος που αποκαθηλώθηκε

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Πολίτης

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο Σκιάθου: Το αεροπλάνο άνοιξε τις τουρμπίνες και «πέταξε» στη θάλασσα τις βαλίτσες - Βίντεο

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Μυθική ρήτρα 100.000.000 ευρώ στο συμβόλαιο Ιωαννίδη

12:59ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ρωσικό σαμποτάζ στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν - Έχασε επαφή με το GPS, προσγειώθηκε με έντυπους χάρτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι 61χρονος

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο Σκιάθου: Το αεροπλάνο άνοιξε τις τουρμπίνες και «πέταξε» στη θάλασσα τις βαλίτσες - Βίντεο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ρωσικό σαμποτάζ στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν - Έχασε επαφή με το GPS, προσγειώθηκε με έντυπους χάρτες

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας σκότωσε τη μητέρα του γιατί το ChatGPT τον έπεισε ότι τον κατασκόπευε

13:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Θρασύτατη διάρρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Έκαναν «φτερά» κοσμήματα και τσάντα Louis Vuitton αξίας χιλιάδων ευρώ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί μαθητές απέχουν από τα μαθήματα - Ζητούν ειρήνη και απελευθέρωση των ομήρων

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με νταλίκα και ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Κλειστές δύο λωρίδες προς Ελευσίνα (vid)

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

09:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ερωτευμένοι στη Μύκονο - Η βόλτα τους στα Ματογιάννια - Βίντεο

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία χωρίς τέλος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί από τον σεισμό - Σκάβουν με τα χέρια τους για επιζώντες

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική τροπή: Αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση αυτοκτονίας - Το σοκ όταν είδε ποιος είναι

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ