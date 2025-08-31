Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο

Με ένα βίντεο στα social media o Oλυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μέχντι Ταρέμι.

Newsbomb

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μέχντι Ταρέμι είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την Κυριακή (31/8) το απόγευμα την απόκτηση του Ιρανού διεθνή επιθετικού.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα με ένα βίντεο όπου ο Ταρέμι σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: “Παρακαλώ; Ναι είναι επίσημο, έχουμε συμφωνία. Ανυπομονώ, τα λέμε σε λίγο!”, αναφερόμενος στη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

Η Ίντερ θα βάλει στα ταμεία 2,5 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του Ιρανού φόρ, ενώ το διετές συμβόλαιο του παίκτη στους Πειραιώτες θα του αποφέρει απολαβές που θα αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.

Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού".

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένου - Του απέσπασαν μετρητά, χρυσαφικά και λίρες

19:36LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Super League

18:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα (βίντεο)

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και την πεθερά του για τα δώρα γενεθλίων

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση από τον Έλον Μασκ: Η Ευρώπη κινδυνεύει να αφανιστεί λόγω δημογραφικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

18:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία – Εγκατάλειψη για Νόρις και Ferrari, την έκπληξη ο Χαντζάρ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων: Γεμάτα τα πλοία που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά - 33.000 επιστροφές στην Αθήνα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

18:38ΚΟΣΜΟΣ

«Παράξενος» τάφος στο Περού με σκελετούς δεμένους με σχοινιά στον λαιμό και τα χέρια στην πλάτη

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται το Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το λάθος που τον καταδίκασε

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται το Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι (video)

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ