Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός βρίσκεται από το Σάββατο (30/08) στην Ελλάδα κι αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις κι υπέγραψε το συμβόλαιο του.

Ο Μάντσα έκανε τα πρώτα του βήματα στην Παλμέιρας και στη συνέχεια μετακόμισε στη Φορταλέζα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 26 συμμετοχές με μια ασίστ.

Ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή του Μάντσα έκλεισε τις θέσεις ξένων στο ρόστερ του κι ως εκ τούτου θα κινηθεί για κοινοτικό εξτρέμ. Να θυμίσουμε ότι ο Σαντίνο Αντίνο είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

Διαβάστε επίσης