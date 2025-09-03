Τεράστια ποσά στο ποδόσφαιρο: Ξοδεύτηκαν 9 δισεκατομμύρια ευρώ στη μεταγραφική περίοδο

Η ποδοσφαιρική αγορά έχει γίνει μία απ’ τις σημαντικότερες οικονομικές μπίζνες παγκοσμίως. Τα ποσά που διακινούνται στο άθλημα, είναι τεράστια. Το ενδιαφέρον του κόσμου και η εμπορικότητα του προϊόντος, φέρνει διαρκή αύξηση στα έξοδα που γίνονται από τα κλαμπ.

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού, το απέδειξε για ακόμη μια φορά. Τα ποσά που σπατάλησαν οι ομάδες για αγορά ποδοσφαιριστών, έφτασαν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA. Ξεπερνώντας κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια τα χρήματα που δαπανήθηκαν το 2024.

Είναι ξεκάθαρο πως μετά την εποχή της πανδημίας που επιβράδυνε τις επενδύσεις στο ποδόσφαιρο – λόγω μείωσης εσόδων – υπάρχει έξαρση στον τρόπο που ξοδεύουν οι ομάδες. Σε αυτό έχει συμβάλει η κατακόρυφη αύξηση των εσόδων.

Αυξήθηκαν τα τηλεοπτικά συμβόλαια, έχουν εμπλακεί ακόμη ισχυρότερα οικονομικά επενδυτές, ενώ οι χορηγίες είναι σε κατακόρυφη άνοδο μετά την ύφεση των αρχών της δεκαετίας.