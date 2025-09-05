LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 4-0 (Ημίχρονο): Απίθανη Εθνική, τέσσερα γκολ και 20-1 τελικές!

Δείτε LIVE την εξέλιξη της πρεμιέρας της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ελλάδα - Λευκορωσία Προκριματικά Μουντιάλ 2026
Η Ελλάδα υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στη «μάχη» της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται η Εθνική, η οποία αρχίζει την προσπάθειά της στον 3ο όμιλο με δύο εντός έδρας παιχνίδια.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται σήμερα (5/9, 21:45) τη Λευκορωσία και θα επιδιώξει να μπει με το... δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ, παίρνοντας, παράλληλα, «ώθηση» ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης της προσεχούς Δευτέρας (8/9, 21:45) με τη Δανία, η οποία μετείχε τον Μάρτιο στα προημιτελικά του Nations League, αλλά αποκλείστηκε από τη -μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου- Πορτογαλία.

Το 1-0 του Καρέτσα

Το 2-0 του Παυλίδη

Το 3-0 του Μπακασέτα

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα - Λευκορωσία

