Ελλάδα - Λευκορωσία: Μήνυμα Γκαγκάτση για τη πρεμιέρα - «Με ενότητα, αφοσίωση και δύναμη του κόσμου»

Το μήνυμά του στον κόσμο της Εθνικής Ελλάδας έστειλε ο Μάκης Γκαγκάτσης, λίγες ώρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Λευκορωσία.

Μάκης Γκαγκάτσης
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έστειλε το μήνυμά του για την εθνική ομάδα
Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 καθώς το βράδυ της Παρασκευής (05/09) υποδέχεται τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και λίγες μέρες αργότερα, στο ίδιο γήπεδο θα παίξει κόντρα στην Δανία.

Με αφορμή την έναρξη των αναμετρήσεων της εθνικής μας ομάδας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, πρόεδρος της ΕΠΟ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της «γαλανόλευκης».

Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και αίσθημα αισιοδοξίας, απόψε αρχίζει για την Εθνική μία απαιτητική διαδρομή με ξεκάθαρο στόχο: την επιστροφή τής Ελλάδας στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Σε αυτή τη νέα αρχή, ξεχωριστή θέση έχουν οι Έλληνες φίλαθλοι. Με τη θερμή και μαζική παρουσία τους, έχουν δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό κύμα στήριξης, που αποτυπώνεται στα αλλεπάλληλα sold out των τελευταίων αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτής της ουσιαστικής επανασύνδεσης με την εξέδρα, κυκλοφόρησαν εισιτήρια σε μορφή πακέτου για τους τρεις εντός έδρας αγώνες της προκριματικής φάσης, διευκολύνοντας τους φιλάθλους που θέλουν να είναι σταθερά δίπλα στην ομάδα, καθώς η παρουσία τους είναι κομμάτι της προσπάθειας.

Επιπλέον, μια ιστορική εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το παρόν και το μέλλον όλων των Εθνικών Ομάδων: η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του αθλητικού κέντρου “Γ. Βαρδινογιάννης” στην Παιανία.

Με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων, η ΕΠΟ εξασφαλίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο, προσφέροντας στις Εθνικές Ομάδες ένα σταθερό και σύγχρονο “σπίτι”.

Η απόκτηση του προπονητικού κέντρου συνιστά διαχρονική παρακαταθήκη και θεμέλιο λίθο για τον στρατηγικό προσανατολισμό της Ομοσπονδίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανανέωσης και υψηλών προσδοκιών, ξεκινάμε μια πορεία γεμάτη προκλήσεις, με έναν στόχο κοινό για όλους: να δούμε την Εθνική ξανά εκεί που αξίζει. Μαζί με τους παίκτες, τους προπονητές και τους ανθρώπους της ομάδας, συμπαίκτες είναι και οι χιλιάδες φίλαθλοι που πιστεύουν, στηρίζουν και γεμίζουν τις εξέδρες.

Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας μπορούν να τα καταφέρουν.

Καλή αρχή και καλή επιτυχία!».

