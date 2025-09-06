Πιτσιρικάς συνόδευσε τον Κριστιάνο στον αγωνιστικό χώρο και έκλαψε από συγκίνηση

Όσα εκατομμύρια κι αν περιστρέφονται γύρω απ’ το ποδόσφαιρο και τους πρωταγωνιστές του, δεν σταματά ποτέ να είναι παιχνίδι. Και μάλιστα με αρκετό ρομαντισμό, ειδικά για τις νεότερες ηλικίες. Όπως είναι τα παιδιά που ονειρεύονται να μοιάσουν μια μέρα στα ινδάλματά τους.

Στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Πορτογαλία φιλοξενήθηκε απ’ την Αρμενία. Ένα παιδί από την Αρμενία, κλήθηκε να είναι αυτό που συνόδευσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο.

Ο πιτσιρικάς δεν μπορούσε να το πιστέψει πως βρίσκεται δίπλα στο ίνδαλμά του. Γυρνούσε και τον κοιτούσε, φτάνοντας στο σημείο να ξεσπάσει σε κλάματα απ’ τη χαρά και τη συγκίνησή του.

Ο CR7 το αντιλήφθηκε, αγκάλιασε το παιδί και του χαμογέλασε για να το ηρεμήσει.