Ελλάδα - Δανία: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για το ματς κόντρα στη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Με μοναδική αλλαγή τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη θέση του Τάσου Μπακασέτα, σε σύγκριση με την αναμέτρηση κόντρα στη Λευκορωσία, παρατάσσει την Εθνική Ελλάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αναμέτρηση με τη Δανία.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να παραμένουν στην τετράδα της άμυνας.

Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης βρίσκονται ξανά στα χαφ, με τους Τζόλη και Καρέτσα στα «φτέρα».

O Κωνσταντέλιας παίρνει τη θέση του Μπακασέτα σε ρόλο «10αριού» και ο Παυλίδης θα είναι στην επίθεση, ενώ έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης.

Ο αγώνας ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.

