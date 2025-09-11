Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

Ο νεαρός σούπερ σταρ μίλησε για το πόσο γρήγορα άλλαξε η ζωή του, για το γεγονός πως μπορεί να έχει τα πάντα αλλά τον ενδιαφέρει μόνο να παίζει playstation με τους φίλους του, ενώ θυμήθηκε τις μέρες που τους προσέφεραν γνωστοί ένα δωμάτιο να μένουν.

Newsbomb

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!
EFE
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιστορία του Λαμίν Γιαμάλ, μοιάζει με παραμύθι. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη λάμψη της. Ενός αστεριού τόσο νέου, τόσο σπουδαίου. Ένας παικταράς, με προοπτική να γίνει ο καλύτερος του κόσμου. Δεν παύει όμως να είναι το παιδί των μεταναστών που πήγαν παράνομα στην Ισπανία, ζούσαν σε δωμάτια που τους παραχωρούσαν φίλοι και με δύσκολες συνθήκες. Όχι γι’ αυτόν όμως, γιατί είχε την οικογένειά του.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα μίλησε στο podcast του δημοσιογράφου, Χοσέ Ραμόν ντε λα Μορένα, «ανοίγοντας» την καρδιά του. Για τον ερχομό των γονιών του, τα παιδικά του χρόνια, την ημέρα που μαχαίρωσαν τον πατέρα του, αλλά και τη βασίλισσά του που δεν είναι άλλη απ’ τη μητέρα του. Παράλληλα, έδειξε την ηλικία του όταν τόνισε πως μπορεί να έχει την καλύτερη έπαυλη του κόσμου αλλά τον ενδιαφέρει απλά να παίζει playstation με τους φίλους του!

Μεταξύ άλλων είπε ο Λαμίν Γιαμάλ:

Για την αλλαγή στη ζωή του επειδή τον αναγνωρίζουν όλοι: «Μου άλλαξε η ζωή σε όλα. Παλιά μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα: μπορούσα να βγω για κάτι με τους φίλους μου, αλλά τώρα τίποτα. Θυμάμαι την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, ήταν αδύνατο να βγω οπουδήποτε… Αλλά είμαι χαρούμενος».

Για τη μητέρα του: «Η μητέρα μου δεν μπορούσε να είναι πολύ μαζί μου λόγω δουλειάς, αλλά πάντα μου ετοίμαζε δείπνο όταν γύριζε το βράδυ. Της αγόρασα ένα σπίτι εκεί που ήθελε: Είναι η βασίλισσά μου, τα αξίζει όλα και είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στον κόσμο. Θυμάμαι που μου είχε πάρει το PlayStation 4, που τότε για μένα ήταν τα πάντα. Είχα το Play 2 και το Play 3 μεταχειρισμένα και το 4 το καλό. Τώρα παίζω πολύ με το 5: έχω έναν φίλο από τη Μασία που λέγεται Μπράιαν και παίζουμε συνέχεια και περνάμε πολύ καλά. Μπορώ να έχω τη μεγαλύτερη έπαυλη του κόσμου, αλλά πάντα θα είμαι στο δωμάτιο με το PlayStation».

Για την οικογένειά του που πήγε στην Ισπανία: «Η πρώτη που ήρθε ήταν η γιαγιά μου, που μπήκε κρυφά σε λεωφορείο από το Μαρόκο και έφτασε στη Ματαρό. Δούλευε σε τρεις βάρδιες για να μπορέσει να έρθει ο πατέρας μου, που είχε μείνει στο Μαρόκο. Όταν μάζεψε λίγα χρήματα, πλήρωσε μια κυρία για να φέρει τον πατέρα μου και την αδερφή του, που ήρθαν όταν ήταν τριών χρονών. Η μητέρα μου ήρθε από τη Γουινέα με τη γιαγιά μου και έφτασαν στη Βαρκελώνη. Οι γονείς μου γνωρίστηκαν εδώ κι έτσι αρχίσαμε να ζούμε σε μια εστία νέων γονέων, που ήταν σαν ξενώνας και όλα πήγαιναν καλά. Μετά μέναμε συνήθως σε σπίτια φίλων που μας έδιναν ένα δωμάτιο, μέχρι που οι γονείς μου χώρισαν. Τότε εκείνος πήγε να μείνει με τη γιαγιά μου κι εγώ έμενα με τη μητέρα μου στη Γκρανογιέρς. Πήγαινα σχολείο, γύριζα, πήγαινα προπόνηση και έβλεπα τη μητέρα μου μόνο το βράδυ, όταν γύριζε από τη δουλειά».

Για τη μέρα που μαχαίρωσαν τον πατέρα του: «Ήμουν στο αυτοκίνητο με τον ξάδελφό μου τον Μόχα. Είχα το Carplay συνδεδεμένο και με πήρε η ξαδέλφη μου από το Μαρόκο. Με ρώτησε αν ήμουν μόνος και άρχισε να μου τα λέει, μετά ήρθαν κι άλλες κλήσεις. Εκείνη τη στιγμή ήμουν ένα παιδί 16 χρονών. Το πρώτο που έκανα ήταν να κατέβω από το αμάξι και να προσπαθήσω να πάω στον σταθμό για να φύγω για Ματαρό. Φαντάσου να είσαι παιδί και να σου λένε ότι μαχαίρωσαν τον πατέρα σου. Προσπάθησα να πάρω το τρένο, αλλά ο ξάδερφός μου δεν με άφησε. Του είπα να με πάει στη Ματαρό, αλλιώς δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ, αλλά δεν με άφησαν. Με κλείδωναν στο σπίτι κι εγώ προσπαθούσα να φύγω. Ήταν μια δύσκολη στιγμή και την επόμενη μέρα είχα προπόνηση. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε ότι ήταν καλά και να ηρεμήσω. Τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα και όλα ηρέμησαν».

Για το πάρτι των 18ων γενεθλίων του: «Δεν θύμωσα. Στο τέλος προσπάθησαν να μου ρίξουν λάσπη με πολλούς τρόπους. Τις μέρες πριν το πάρτι μου, μια γυναίκα βγήκε και είπε ψέματα, ότι εγώ διάλεγα τις κοπέλες με κάποιον τρόπο, κι έπειτα ό,τι έγινε και με τους σερβιτόρους».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της MRB: Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα

23:46LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών επιβλήθηκε στη σύζυγο του Μενέντεζ

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

23:34LIFESTYLE

Πρωταγωνιστής κινεζικών δραμάτων σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τίβερης όπως Σηκουάνας - Σε 5 χρόνια ελπίζει να υποδεχθεί κολυμβητές, αλλά δεν συμφωνούν όλοι

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

23:05LIFESTYLE

Κάλουμ Τέρνερ για Ντούα Λίπα: «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί»

22:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (14/9)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Νίνα Ντόμπρεβ - Σον Γουάιτ: Χωρισμός «βόμβα» μετά από πέντε χρόνια σχέσης

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπολσονάρου ένοχος για κατηγορίες πραξικοπήματος κατά πλειοψηφία στην ιστορική δίκη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η γερμανική Rheimetal ανοίγει μονάδα παραγωγής βλημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

21:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

23:46LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

12:42WHAT THE FACT

Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Ίσως η αρχαιότερη επιγραφική αναφορά στον Ιησού Χριστό - Το κεραμικό του 1ου αιώνα από το βυθό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ