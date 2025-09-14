Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ

Οι «μπλε» άφησαν δύο βαθμούς στην έδρα της Μπρέντφορντ, με τους άλλους «μεγάλους» του Λονδίνου να επικρατούν εύκολα – Τα αποτελέσματα.

Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ
Η 4η αγωνιστική της Premier League, βρήκε την Άρσεναλ και την Τότεναμ να χαμογελούν και την Τσέλσι να έρχεται ισόπαλη στις καθυστερήσεις. Στο 3ο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο Καρβάλια διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στην έδρα της Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Σάντε, ισοφάρισε ο Πάλμερ και στο 85’ ο Καϊσέδο έκανε το 1-2, πριν έρθει η «ψυχρολουσία» στον έξτρα χρόνο.

Νωρίτερα η Άρσεναλ έκανε άνετη νίκη 3-0 επί της Νότιγχαμ στο ντεμπούτο του Ποστέκογλου. Η Τότεναμ επικράτησε με ευκολία στην έδρα της Γουέστ Χαμ επίσης με 3-0.

PREMIER LEAGUE – 4η αγωνιστική

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
(32', 79' Θουμπιμέντι, 46' Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1
(18' Σκοτ, 61' πέν. Σεμένιο - 48' Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0
(90+4’ αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0
(29' Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3
(47' Σαρ, 57' Μπέργκβαλ, 64' Φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2
(35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο - 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Λίβερπουλ 9 -3αγ.

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7

Σάντερλαντ 7

Κρίσταλ Πάλας 6

Φούλαμ 5

Νιούκαστλ 5

Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μπρέντφορντ 4

Μάντσεστερ Σίτι 3 -3αγ.

Μπέρνλι 3 -3αγ.

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0

