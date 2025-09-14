Asteras Aktor – ΑΕΛ 2-2: Έφυγε με σπουδαίο βαθμό η ομάδα της Λάρισας

Το παιχνίδι στην Τρίπολη, έμοιαζε να χάνεται για την ΑΕΛ. Ο Asteras Aktor προηγήθηκε με δύο γκολ στο ημίχρονο και ήλεγχε το ματς. Όμως οι Λαρισαίοι αντέδρασαν και δικαιώθηκαν στο τέλος, ισοφαρίζοντας με τον πρωταγωνιστή Πασά σε 2-2 στο 90+4’.

Ο παίκτης των «βυσσινί» πέρασε ως αλλαγή στο ματς, μείωσε με κεφαλιά και εκτέλεσε ψύχραιμα το πέναλτι για το τελικό σκορ. Στέλνοντας την ΑΕΛ στους 2 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor πήρε τον πρώτο του πόντο.

Το ματς άρχισε με γκολ του Μακέντα στο 3’, όμως ήταν οφσάιντ και το τέρμα δε μέτρησε. Η ομάδα της Αρκαδίας τελικά βρήκε το γκολ που μέτρησε, στο 20’. Ο Ιταλός επιθετικός έκανε τη σέντρα και ο Καλτσάς με σουτ εντός περιοχής άνοιξε το σκορ για το 1-0!

Η ΑΕΛ είχε δοκάρι με τον Ατανάσοφ να βλέπει την μπάλα να σταματά στο κάθετο, μετά από λάθος υπολογισμό του Παπαδόπουλου. Ο Σαγκάλ στο 39’ είδε την κόκκινη κάρτα, όμως μετά τη χρήση του VAR υποβαθμίστηκε σε κίτρινη κι έτσι δεν υπήρξε αποβολή.

Στο 43’ οι γηπεδούχοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Ο Μπαρτόλο πήρε την μπάλα από τον Μεντιέτα, βγήκε τετ α τετ και έκανε το 2-0!

Η ΑΕΛ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς στο 69’. Ο Γκαράτε έκανε τη σέντρα και ο Πασάς στην πρώτη του επαφή με την μπάλα με κεφαλιά μείωσε σε 2-1!

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Λαρισαίοι κέρδισαν πέναλτι. Ο Κοβάσεβιτς πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Άλχο. Η απόφαση δεν άλλαξε και ο Πασάς στο 90+4’ ισοφάρισε σε 2-2!

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Καστάνιο – Σαγκάλ, Ατανάσοφ, Σουρλής, Γκάρατε.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Γκονζάλες, Μουνιόθ (83’ Γιαμπλόνσκι), Μπαρτόλο (76’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (77’ Κετού), Μεντιέτα (61’ Τσίκο), Μακέντα.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Πέρες (80’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Σαγκάλ (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα (80’ Φαϊζάλ), Γιούσης (58’ Γκάρατε), Μούργος (68’ Πασάς).