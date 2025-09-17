Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κόντη για τα επόμενα ματς

Ο Έλληνας τεχνικός που έχει εργαστεί δύο φορές στο «τριφύλλι», αναλαμβάνει άμεσα τους «πράσινους» και θα είναι στον πάγκο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κόντη για τα επόμενα ματς
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παναθηναϊκός και Χρήστος Κόντης συμφώνησαν σε όλα για να συνεργαστούν το προσεχές διάστημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων», αρχικά στο μεγάλο και κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Θα προπονήσει την ομάδα πρώτη φορά την Πέμπτη και ουσιαστικά απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Το ακριβές διάστημα στο οποίο θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, δεν είναι γνωστό. Καθώς εξαρτάται απ’ το πότε θα βρεθεί η μόνιμη λύση που ψάχνουν στο «τριφύλλι».

Ο Κόντης ήταν συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο διάστημα που ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, είχε αναλάβει ως πρώτος στο τέλος της σεζόν 2023-24, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον Άρη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Λείψανα παιδιού αγνοούμενου εδώ και τέσσερα χρόνια εντοπίστηκαν στο Δουβλίνο

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» - «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και δεν επαναπαύομαι κιόλας» 

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πολύ μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο που ξέσπασε στα Μεταξάτα

22:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πάφος: Τα highlights του αγώνα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρός νοσηλευτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε ισραηλινό πλήγμα - Σοκαρισμένη η οργάνωση

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κόντη για τα επόμενα ματς

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν συμμεριζόμαστε την απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας - Να απελευθερώσεις τους ομήρους η Χαμάς

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Τον… βραχυκύκλωσε!

21:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H ζωή και το έργο της Φρίντα Κάλο «ζωντανεύουν» στη Θεσσαλονίκη

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Κόλλησε» στο… μηδέν στην πρεμιέρα του στο Champions League

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra Standard II++ «Θεμιστοκλής»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Στο τιμόνι της Gucci το «αστέρι» του Yves Saint-Laurent, Francesca Bellettini

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων - Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού

21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Μπλόκο» στα φαραωνικά σχέδια κατασκευής καζίνο στην Times Square

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου - Θα παραμείνει σε κατ'οίκον περιορισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» - «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και δεν επαναπαύομαι κιόλας» 

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra Standard II++ «Θεμιστοκλής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ