Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κόντη για τα επόμενα ματς

Παναθηναϊκός και Χρήστος Κόντης συμφώνησαν σε όλα για να συνεργαστούν το προσεχές διάστημα. Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων», αρχικά στο μεγάλο και κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Θα προπονήσει την ομάδα πρώτη φορά την Πέμπτη και ουσιαστικά απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Το ακριβές διάστημα στο οποίο θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, δεν είναι γνωστό. Καθώς εξαρτάται απ’ το πότε θα βρεθεί η μόνιμη λύση που ψάχνουν στο «τριφύλλι».

Ο Κόντης ήταν συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο διάστημα που ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, είχε αναλάβει ως πρώτος στο τέλος της σεζόν 2023-24, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον Άρη.