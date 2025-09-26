Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Μια εξαιρετική βραδιά για την Ελλάδα μετά το θρίαμβο του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, περιελάμβανε αρκετά αποτελέσματα με ενδιαφέρον. Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με σπουδαία «διπλά».

Πέρα απ’ το «τριφύλλι», η Γκενκ έφυγε νικήτρια απ’ την έδρα της Ρέιντζερς με 1-0 με γκολ του Χιουνγκ Γκίο. Η Λιόν επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ στην Ουτρέχτη, ενώ η Άστον Βίλα νίκησε επίσης με 1-0 την Μπολόνια. Στις καθυστερήσεις η Πόρτο επικράτησε στην Αυστρία της Σάλτσμπουργκ 1-0.

Η Φερεντσβάρος στις καθυστερήσεις έσωσε την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Πλζεν.

Europa League – League Phase – 1η αγωνιστική

Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0

(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1

(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1

(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2

(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2

(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)

Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2

(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1

(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0

(79΄ Φραν Ναβάρο)

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)

(54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1

(13΄ Μικουλέσκου)

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

(13΄ ΜακΓκιν)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 0-1

(75΄ Τέσμαν)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-1

(90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 0-1

(55΄ Χιούνγκ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

(90+3΄ Γκόμες)

Στουτγάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 2-1

(51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-4

(25΄ Γιάνκο - 10΄ Σβιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3

Μίντιλαντ 3

Λουντογκόρετς 3

Ρόμα 3

Λιλ 3

Φράιμπουργκ 3

Μπράγκα 3

Στεάουα Βουκ. 3

Γκενκ 3

Στουτγκάρδη 3

Πόρτο 3

Λιόν 3

Άστον Βίλα 3

ΠΑΟΚ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Φερεντσβάρος 1

Βικτόρια Πλζεν 1

Σέλτικ 1

Μπέτις 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Μάλμε 0

Νις 0

Βασιλεία 0

Φέγενορντ 0

Φενερμπαχτσέ 0

Στουρμ Γκρατς 0

Μπραν 0

Γκ.Αχέντ Ιγκλς 0

Μπολόνια 0

Ρέιντζερς 0

Σάλτσμπουργκ 0

Γιουνγκ Μπόις 0

Θέλτα 0

Ουτρέχτη 0