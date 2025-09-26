Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Όσα έγιναν στην ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος στη βαθμολογία.

Newsbomb

Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εξαιρετική βραδιά για την Ελλάδα μετά το θρίαμβο του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, περιελάμβανε αρκετά αποτελέσματα με ενδιαφέρον. Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με σπουδαία «διπλά».

Πέρα απ’ το «τριφύλλι», η Γκενκ έφυγε νικήτρια απ’ την έδρα της Ρέιντζερς με 1-0 με γκολ του Χιουνγκ Γκίο. Η Λιόν επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ στην Ουτρέχτη, ενώ η Άστον Βίλα νίκησε επίσης με 1-0 την Μπολόνια. Στις καθυστερήσεις η Πόρτο επικράτησε στην Αυστρία της Σάλτσμπουργκ 1-0.

Η Φερεντσβάρος στις καθυστερήσεις έσωσε την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Πλζεν.

Europa League – League Phase – 1η αγωνιστική

Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0

(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1

(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1

(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2

(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2

(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)

Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2

(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1

(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0

(79΄ Φραν Ναβάρο)

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)

(54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1

(13΄ Μικουλέσκου)

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

(13΄ ΜακΓκιν)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 0-1

(75΄ Τέσμαν)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-1

(90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 0-1

(55΄ Χιούνγκ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

(90+3΄ Γκόμες)

Στουτγάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 2-1

(51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-4

(25΄ Γιάνκο - 10΄ Σβιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3

Μίντιλαντ 3

Λουντογκόρετς 3

Ρόμα 3

Λιλ 3

Φράιμπουργκ 3

Μπράγκα 3

Στεάουα Βουκ. 3

Γκενκ 3

Στουτγκάρδη 3

Πόρτο 3

Λιόν 3

Άστον Βίλα 3

ΠΑΟΚ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Φερεντσβάρος 1

Βικτόρια Πλζεν 1

Σέλτικ 1

Μπέτις 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Μάλμε 0

Νις 0

Βασιλεία 0

Φέγενορντ 0

Φενερμπαχτσέ 0

Στουρμ Γκρατς 0

Μπραν 0

Γκ.Αχέντ Ιγκλς 0

Μπολόνια 0

Ρέιντζερς 0

Σάλτσμπουργκ 0

Γιουνγκ Μπόις 0

Θέλτα 0

Ουτρέχτη 0

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μητσοτάκης σε εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων: O πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»

00:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,0 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με απίστευτη ιστορία και τρελούς οπαδούς»

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4 Βραδιά ονείρου στη Βέρνη!

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή - Γίνονται έργα ενίσχυσης στατικότητας, υπό τονε φόβο σεισμού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κολύμπησε 13 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:15ΥΓΕΙΑ

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι η καλύτερη τροφή κατά της γήρανσης του δέρματος

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελευσίνα: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 17 κοντέινερ με λαθραία κινέζικα ρούχα και παπούτσια

23:00ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» τουρκικής αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ: Φιάσκο για Halkbank, Μπράνσον και εκλογές

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

23:15ΥΓΕΙΑ

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι η καλύτερη τροφή κατά της γήρανσης του δέρματος

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35,και Patriot», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

00:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

18:12WHAT THE FACT

Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

20:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ