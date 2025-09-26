Bundesliga: Περίπατος για Μπάγερν Μονάχου, τεσσάρα στη Βέρντερ
Οι Βαυαροί επικράτησαν εύκολα της ομάδας της Βρέμης με 4-0 κάνοντας το 5Χ5 στο γερμανικό πρωτάθλημα.
Σε κλίμα Octoberfest η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί έκαναν… γιορτή το ματς της 5ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Βέρντερ Βρέμης. Επικρατώντας με 4-0 και συνεχίζοντας το απόλυτο στην Bundesliga.
Ο Τα στο 22’ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κομπανί, ενώ ο Κέιν στο 45’ με πέναλτι έκανε το 2-0. Ο Άγγλος στο 65’ διαμόρφωσε το 3-0, για να έρθει ο Λάιμερ να κάνει το τελικό 4-0 στο 87’.
Ο Χάρι Κέιν με τα γκολ που πέτυχε έφτασε τα 100 με τη φανέλα της Μπάγερν, σε μόλις 104 ματς!
BUNDESLIGA – 5η αγωνιστική
Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0
Μάιντς-Ντόρτμουντ 27/9
Βόλφσμπουργκ-Λειψία 27/9
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 27/9
Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/9
Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27/9
Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9
Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.
Ντόρτμουντ 10
Λειψία 9
Κολωνία 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6
Φράιμπουργκ 6
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Λεβερκούζεν 5
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.
Αμβούργο 4
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
Χαϊντενχάιμ 0